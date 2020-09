El cine latino celebra a sus promesas con la Academia de Hollywood

La organización NewFilmmakers Los Angeles (NFMLA), que cada año descubre a nuevos talentos en el mundo del cine, celebrará el 26 de septiembre el Mes de la Herencia Hispana con un festival digital apoyado por la Academia de Hollywood.

La institución encargada de entregar los Oscar colabora con esta cita que anualmente reúne a cineastas de países como México, Estados Unidos, Brasil, Perú y España, y que en esta ocasión coincidirá con la pandemia pero también con el compromiso expresado por los premios de reforzar la diversidad en la meca del cine.

"Este programa es el festival más importante de todos los que organizamos", señaló a Efe el director ejecutivo de NFMLA, Larry Laboe.

El máximo responsable de NFMLA recordó que la organización programa mensualmente un festival con una temática especifica en Los Ángeles, "ciudad con un 50 por ciento de la población latina", que este año no podrá reunirse en un teatro pero "mantendrá las características de un encuentro físico".

También lee: J Balvin, entre los latinos más influyentes del mundo, según "Time"

"Queríamos asegurarnos de que la plataforma permite aquello que hace especial a un festival en persona y que los cineastas puedan encontrar conexiones importantes", explicó Labore.

La adaptación al entorno digital permitirá presentar, a lo largo de la jornada, una serie de cortometrajes dirigidos por realizadores latinos y proyectar la cinta "Fandango at the Wall", el documental sobre el disco que más de 50 músicos grabaron en directo en la frontera entre EU y Mexico, separados por el muro que divide Tijuana y San Diego.

INMIGRACIÓN, FAMILIA Y LGTBQ: TEMÁTICAS DEL 2020

La inmigración será uno de los temas tratados por los cortos del festival, que también incluirán historias sobre la comunidad LGTBQ y perspectivas sobre los cambios generacionales.

La primera parte, "Figments, Fictions and Fantasies", combinará surrealismo y realidad con historias como "Día de las Carpas" (Domingo Pablo Ortiz ), en la que una niña se convierte en sirena para escapar de la deportación, o "Being In" (Victor M. Rocha), sobre un estudiante universitario que inventa una vida para escapar del rechazo.

Asimismo, la producción española "After Life Vacation" (Alberto Belli y Maria Brasero) se adentrará en la ciencia-ficción a través de una pareja que debe elegir sus vacaciones en la eternidad, mientras que la peruana "The Catch" (Thais Drassinowe y Camila Zavala) llevará el conflicto de pareja a las acrobacias con dos trapecistas que pierden la confianza.

Tras el estreno de "Fandango at the Wall", la segunda tanda de cortos estará dedicada al paso del tiempo bajo el título "Generational Echoes".

También lee: Rafa Sarmiento ve diversidad en los Emmy, pero no para los latinos

Miguel Angel Caballero presentará allí "Acuitzeramo", en el que un hijo viaja desde Chicago hasta un pueblo de México por el funeral de su padre, donde conoce al hombre que ha sido su pareja desde hace 15 años.

Inmigración y familia se cruzarán en "Undocumented" (Fernanda Belmar), mientras que "Manzanal" (Jon Ayon) revivirá la tragedia de la Masacre de El Mozote.

"Celebraremos los nuevos talentos y las voces latinas, siempre buscando la diversidad: Mujeres, hombres, miembros de la comunidad LGTBQ...", destacó Laboe.

NFMLA trata de facilitar el camino a los nuevos cineastas para que puedan avanzar en la industria audiovisual con mejores conexiones, financiación y recursos.

"Nuestro programa trata de ser lo más representativo posible", aseguró Bojana Sandic, directora de programación, en sintonía con las nuevas normas anunciadas por los Oscar para próximas ediciones.

nrv