El amor no tiene receta para Hugo y Claudia

John Lennon gustaba de decir que la ventaja de estar todo el día con Yoko Ono, incluyendo las grabaciones de los discos de The Beatles, era que por la noche no tenía que contar su día, pero en el caso de Claudia Martín y Hugo Catalán, pareja sentimental desde 2021, no ha sido así los últimos tres meses; a ellos les encanta discutir del trabajo en común en cada oportunidad.

La pareja de actores forman parte de la telenovela El amor no tiene receta, nueva producción de Juan Osorio, de TelevisaUnivisión, en la que interpretan a dos exnovios.

“Claudia y yo siempre nos llevamos un poco de trabajo a casa, siempre estamos hablando de lo que pasó y tal, a veces decimos que hay que cortar ya el tema pero como somos tan apasionados nos quedamos pegados en él un ratito”, dice Catalán de buen humor.

“En la historia soy la expareja incómoda y es muy divertido serlo. A la producción le pareció una buena idea la de juntarnos y todo ha fluido bien”, agrega.

Esta es la primera producción grande que el actor de El juego de las llaves y P#t@s redes sociales tiene en tv abierta. El personaje aparecerá prácticamente en toda la trama, que saldrá en horario nocturno el mes próximo por Las Estrellas.

“Es padre decir como actor que se tiene medio año de trabajo (risas), la cosa es que quizá ahora ya me conozcan más. Es momento de que digan: ‘mira, mi abuela te ve todas las noches’”, indica de buen humor.

La relación entre ambos la destapó Claudia hace dos años, cuando aceptó que tras su divorcio de Andrés Tovar (hoy esposo de Maite Perroni) le estaba dando una nueva oportunidad al amor, que ahora recaía en Hugo.

El mes pasado, el actor quien tiene un hijo de una relación pasada, dejó entrever que podía haber matrimonio entre ambos, pero como buen amante del thriller, indicó que quizá ya eran marido y mujer y nadie lo sabía. La oaxaqueña no ha dicho nada al respecto.

El amor no tiene receta comenzó grabaciones en noviembre pasado, llevando en el elenco, además de Martin (Los ricos también lloran), al venezolano Daniel Elbittar (La desalmada), Altair Jarabo (Por amar sin ley), Isabella Tena (El amor invencible) y Raúl Coronado (La jefa del campeón).

Catalán es alguien que ha trabajado mucho en cine, especialmente con el realizador Julián Hernández (Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás dejarás de ser amor), ganador en el festival internacional de cine de Berlín en dos ocasiones. Su más reciente colaboración fue en La huella de unos labios, en donde interpreta a un actor de películas de bajo presupuesto. La cinta tuvo una función especial en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).