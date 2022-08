El amor de Zoë Kravitz y Channing Tatum cumple un año

Ya se cumplió un año de la relación que tienen los actores Zoé Kravitz y Channing Tatum quienes viven una historia de amor intensa pero con un bajo perfil, que se ha ido fortaleciendo durante este tiempo.

Después de que la hija de Lenny Kravitz se divorciara del artista Karl Glusman con quien estuvo casada durante 18 meses, empezó a conocer a Tatum, con quien tuvo citas a partir del mes de agosto del 2021.

Ambos se conocieron durante el rodaje de la película “Pussy Island” en el que ella empezó a trabajar por primera vez como directora y el actor fue el protagonista del filme.

“Estoy muy agradecida de que esta película lo haya traído a mi vida de esta manera”, dijo Kravitz a People, quien prestó su voz para la cinta: “LEGO Batman: La Película”, al igual que Tatum.

A lo largo de estos 12 meses paparazzis han encontrado a la pareja compartiendo tiempo juntos caminando o yendo a tomar café, ya sea únicamente ellos o bien, con la hija de Channing, Everly.

La pareja ha optado por estar lejos de las cámaras cuando están juntos, sin embargo no ocultan su amor, ya que se les ha visto besándose, como sucedió en días recientes cuando estaban en un yate.

Las dos estrellas, que gustan de tener una relación discreta, fueron vistos juntos de vacaciones en Positano, Italia, viaje al que también asistió la hija del actor, cuyas fotos circulan en redes sociales.

Antes de esta relación el actor de películas como “Magic Mike” y “La ciudad perdida” también estuvo casado; fue con la actriz Jenna Dewan con quien tuvo un matrimonio de nueve años y se divorciaron en el año 2019.

Channing declaró el año pasado a Deadline que cuando Zoë lo llamó para hacer “Pussy Island” lo sorprendió, ya que no conocía a la actriz.

“La había visto en películas, sabía que producía Hight Fidelity y había visto eso, pero no sabía que estaba creando en un nivel como éste donde quería dirigir.

“Esto salió de la nada y el tema me hizo decir, espera ¿por qué estás pensando en mí para esto? Nadie me da la oportunidad de interpretar un papel como éste, todo el mundo me arroja a un callejón diferente y espera que haga algo determinado”, apuntó.

