Andrés García confiesa que Luis Miguel no lo ha buscado a pesar de sus problemas de salud

Tras algunos meses de que el actor Andrés García se enfrentara a diversas complicaciones de salud y sufriera una caída en su casa de Acapulco, reveló, a través de su canal de youtube, que Luis Miguel, su amigo de la infancia, no lo ha contactado para saber cómo está.

García reapareció para contar a sus seguidores cómo ha sido el proceso de sus enfermedades, además de detallar que tiene una agenda apretada, pues está reorganizando su casa.

Durante los “episodios” de su vida, el actor suele responder preguntas que algunos de sus fanáticos le hacen llegar en redes sociales, por lo que uno de ellos lo cuestionó sobre su relación con el intérprete de “La incondicional”. Recordemos que en otras ocasiones, Andrés ha expresado que quiere al “Sol” como si fuera su hijo.

“Pues fíjate que no (me ha contactado), pero yo lo entiendo, porque Mickey se ha hecho ya un artista muy famoso en el mundo entero y cuando uno se hace tan famoso, no tiene tiempo de nada”.

Al actor, pareciera que la pregunta no le incomodó ya que incluso comentó que comprendía la situación de “Luis Mi” : “Aunque parezca increíble, a mí me tocó también la época, cuando podía trabajar más, no paraba de trabajar, así como está Mickey ahora, siempre está trabajando, entonces luego amigos míos me decían ´qué hubo cab… ya te olvidaste de los amigos´ y yo decía no mano, no me lo vas a creer no me da tiempo ni de acordarme para echarte un telefonazo.

García, también, explicó algunos de los sacrificios de ser una figura reconocida: “El ser artista, pues tienes que contestarle a los fans, tienes que contestarle a los productores, a los asistentes de productor, a los asistentes de directo, gente con quienes trabajas para hacer tu chamba o tus películas, además del público que te llega en persona a sacar una foto, y pasa que no tienes tiempo de nada”.

El protagonista de “Con toda el alma” aclaró que no está molesto con el cantante porque está atendiendo a su público y poniendo en primer lugar su vida profesional.

¿Cuál es la relación entre Andrés García y Luis Miguel?

La amistad entre las dos estrellas nació desde que “El Sol” era un niño: Andrés García era muy amigo de los padres del artista, tanto de Luisito Rey como de Marcela Basteri, por lo que conoció el talento de Luis Miguel dese muy joven, además de su ascenso a la fama.

En el perfil de Instagram de Miguel, incluso aún guarda fotografías donde ésta con el actor.

A lo largo de los años han surgido algunas especulaciones sobre el distanciamiento de éstos dos e incluso algunas versiones señalan que García mantuvo una relación con la madre de “El Sol”, situación que él ya aclarado en su canal.