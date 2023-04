Edwin Luna explota contra su exesposa, tras acusaciones en redes sociales

El vocalista de la Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, está en medio del huracán después de que su exesposa Erika Monclova lo acusara públicamente de ser una persona narcisista. El pleito está relacionado con su hijo en común, Miguel.

Fue a través de redes sociales donde Monclova, con quien el intérprete mantuvo una tormentosa relación y se casó en 2013, escribió un largo mensaje en el que reclamó que no tuvo un asiento privilegiado durante el concierto en el que el menor debutó como cantante junto con su padre.

La mujer compartió un video en el que se le percibe lejos del escenario tras unas rejas de color amarillo, por lo que expresó que no se le permitió acercarse para verlo interpretar.

Edwin Luna y su hijo Miguel . Foto: Captura vía Instagram @edwinlunat.

Incluso acusó a Luna de no pagarle con la misma moneda a pesar de que ella le daba la oportunidad de convivir con el niño.

“Así fue la horrible noche de ayer, luego no digas que la oportunidad, NO se te dio, Aclaro, NO me interesas, solo eres el papá del Niño, por qué no saber dividir las cosas, y así como pediste públicamente, y por este medio de igual manera, escribo, pura falsedad, manipulación, mentira, interés, todos se dieron cuenta de la bajeza al NO poder estar con mi hijo”, se lee.

Agregó que, nuevamente, el famoso había fallado “, y tus palabras según ya soy otro, y si cada vez estas peor, jajaja era tanta tu insistencia que no dudaste nadita en sacar las pocas fotos, y NO estás autorizado a subir fotos del niño, ya te urgía subirlas y hacer la Novela, tienes el corazón podrido”, aseveró.

De acuerdo con la versión de Monclova, después de que Miguel se subió al escenario estuvo buscándola, una situación que le incomodó.

“Tener que estar, con gente que ni conoce, sabiendo que el siempre con su mamá está ahí con el, y en un momento súper importante para el, pero todo en esta vida, da vueltas, se te olvidó, que perfectamente, se como maneja todo, y muy diplomática tu estrategia...”, dijo.

También recordó que estuvo para Edwin cuando aún no era un artista reconocido.

Concierto de Edwin Luna donde su hijo Miguel interpretó dos canciones. Foto: Vía Instagram.

¿Qué dijo Edwin Luna al respecto?

Tras el video publicado en Instagram, Luna utilizó la plataforma de Facebook para responder a la madre de su hijo, además mostró aparentes conductas de Erika hacia con él.

“Me considero una persona que jamás, jamás se ha defendido, ha contestado en base a las redes sociales, si lo voy a hacer esta vez es porque mi hijo ya tiene 10 años, no es un niño pequeñito que no se da cuenta de la situación”, comentó.

Explicó que le daba tristeza alejarse nuevamente del menor y expuso algunas fotografías de conversaciones en WhatsApp en las que supuestamente ha buscado a Erika desde años atrás para poder tener un vínculo con el niño.

“En diciembre de este 2022 me contestó, a lo cual le agradezco mucho que me haya permitido tener acceso a mi hijo. En esa fecha me contesta, me pasa a mi hijo y me comenta que quiere un réglalo de navidad. Él me manda fotos de un Xbox a lo que yo le dije que se lo mandaba”.

Luna detalló, que posterior a esto, su exesposa le pidió que lo correcto sería que mandara, tanto a ella como a Miguel. de vacaciones a Disney.

“Se fue de vacaciones y me contestó que el niño estaba muy feliz, que sabía que su papá le había dado el viaje”.

También aseguró que la mujer lo amenazó respecto a que si subía fotos de Miguel se podía meter en problemas legales. Además subió algunos videos en donde se observa al menor convivir con el resto de sus hermanos, esto porque en la publicación la mujer reclamó que el niño convivía con extraños, refiriéndose a los hijos de las otras exposas del músico.

“Lo más divertido de tener a todos mis hijos es que nos reímos, corremos, y me platican tantas cosas que se sorprenderían…..algunas fotos las tenía guardadas y solo sonreía cuando me decían que no valgo m... por qué mis hijos no conviven entre ellos, pero entre ellos solo existe el amor. No quieran vivir su vida en base a redes sociales, comúnmente la realidad es totalmente distinta. Los amo (...) Y me preguntan si quiero más hijos”, dijo.

Por otra parte, reiteró que nunca se ha negado a dar recursos económicos y lujos a Miguel cuando lo ha necesitado.

