Dua Lipa terminó con los comentarios en torno a su próximo trabajo y anunció su nueva colaboración, la cual será un remix del tema "Levitating" que tendrá la participación de Madonna y Missy Elliott, además de contar con las mezclas de The Blessed Madonna y que saldrá el próximo 14 de agosto.

A través de sus redes sociales, la cantante mostró su felicidad al trabajar con dos artistas que fueron una gran influencia para ella.

"'Levitating' mezclado por The Blessed Madonna con mis ídolos Madonna y Missy Elliot. 14 de agosto. Los sueños se hacen realidad ¡¡¡Vamos!!!".

"Levitating" forma parte del disco Future Nostalgia, y se ha colocado cómo el más exitoso de la las canciones que lo conforman.

La imagen muestra a las artistas, donde destaca la intérprete de "La Isla Bonita", quien aparece en su faceta de Madame X.



LEVITATING REMIXED BY THE BLESSED MADONNA FEATURING MY IDOLS MADONNA & MISSY ELLIOTT - 14TH OF AUGUST - DREAM COME TRUE LETS GO!!!!!! pic.twitter.com/qoj9c3WCIM

— DUA LIPA (@DUALIPA) July 27, 2020