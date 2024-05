Drake: Nuevo incidente tras tiroteo en la casa del rapero; intruso intentaría acceder a la mansión

Un nuevo incidente sacudió la tranquilidad de la mansión del rapero Drake en Toronto.

Ayer por la mañana, un miembro de su equipo de seguridad fue alcanzado por un disparo en el pecho por parte de un individuo sospechoso que, transitando en automóvil, abrió fuego hacia la puerta principal de la residencia causándole graves lesiones. Ahora, de acuerdo con informes de "TMZ", un sujeto desconocido intentó ingresar a la mansión.

La rápida intervención de los guardias del cantante evitó que la persona accediera al terreno real de la propiedad, siendo detenido en la entrada principal.

Los reportes señalan que las autoridades policiales fueron alertadas de la situación y se desplazaron al vecindario Bridle Path, donde el extraño fue detenido y entregado a la policía bajo sospecha de intento de intrusión.

La persona, identificada como Tracy Tong, fue arrestada en virtud de la Ley de Salud Mental. Fuentes locales detallan que Tong afirmó estar en el lugar para "ver a Drake" y se vio involucrado en una confrontación con el personal de la mansión.

Como medida preventiva, se incrementó la seguridad en la residencia tras el incidente del 7 de mayo. Hasta el momento, no se ha confirmado la presencia del rapero en ninguno de los dos casos, aunque se sabe que se encontraba en la ciudad.

Tampoco se ha realizado ningún arresto relacionado con el tiroteo, y las investigaciones siguen en curso.

Estos eventos ocurren en medio de una escalada en la disputa entre Drake y Kendrick Lamar, quienes han intercambiado indirectas a través de sus recientes producciones musicales. Los agentes han declarado estar informados sobre ese aspecto, pero aún no han confirmado la existencia de una conexión.

Disputa entre Drake y Kendrick Lamar

El sábado pasado, Lamar dio a conocer la canción "Not Like Us", en la que el rapero californiano repitió acusaciones de hace una década de que Drake es un pederasta y tiene una hija secreta a la que se niega a reconocer.

En el video del tema colgado en YouTube, Lamar puso una imagen de la mansión de Drake en Toronto ilustrada con los iconos que se utilizan habitualmente para marcar la presencia de pederastas condenados.

Pocos después de "Not Like Us", Drake dio a conocer su respuesta con otra canción, "The Heart Part 6", en la que niega ser un pederasta a la vez que se refiere a la novia de Lamar, Whitney Alford.

Drake y Lamar llevan años enfrentados, con acusaciones e insultos mutuos. Poco antes de subir "Not Like Us", Lamar publicó 'Meet the Grahams', en la que castigó sin piedad a la familia de Drake, incluidos sus padres así como a su hijo de 6 años, Adonis.

En "Meet the Grahams", Lamar también acusaba a Drake de ser adicto al juego y emplear a personas condenadas por delitos sexuales.

Aunque en sus inicios, Drake y Lamar eran amigos, en 2013 la relación se torció cuando el de Compton se refirió a Drake y otros raperos en una canción con Big Sean.

*Con información de EFE.