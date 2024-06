“Drag Race México celebra a la mujer”

Las drag queen son las rockstars del colectivo LGBT+, considera el experto en moda y empresario Oscar Madrazo, quien aplaude el trabajo que han realizado estas artistas para tener mayor exposición y reconocimiento, junto con una mayor inclusión en la sociedad.

“Yo veo a las drags como las rockstars de la comunidad. Me parece increíble que a través de su arte y su gran talento, porque son multifacéticas, puedan dar esa visibilidad y lugar, además, que vengan con el entretenimiento”, señala Madrazo, quien regresa como juez al programa de moda Drag Race México, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Como espectador, disfruta mucho de ver el arte drag, pero también de admirar su evolución, no nada más en la televisión, sino en el mundo entero, pues, dice, él viene de una generación donde muchos aspectos de esta profesión no contaban con notoriedad hace muchos años.

“Antes no eran permitidas muchas cosas y hoy es una gran celebración expresar a través del arte drag diferentes disciplinas y ver a performers. Siempre he sido fanático del drag, pero también feminista y admirador de las mujeres y me parece ese trabajo un gran homenaje a la mujer”, asegura.

“Me encanta cómo maximizan (su aspecto femenino) con el maquillaje y la manera como lo presentan haciendo lip syncs con el arte de la comedia”, agrega.

En Drag Race México, que estrena hoy su segunda temporada a las 20:00 horas por la plataforma Wow+, las participantes serán: Aca Pocket, Elektra Vandergeld, Eva Blunt, Garconne, Ignus Ars, Jenary Bloom, Leexa Fox, Luna Lansman, María Bonita, Nina de la Fuente, Suculenta, Unique y Horacio Potasio.

Para las conductoras regresa Lolita Banana y debutará Taiga Brava, quien ganó la competencia internacional Queen of the Universe 2; ellas también serán jurados del concurso junto a Oscar y un invitado especial en cada episodio, entre los que estará la cantante Lucía Méndez.

La idea original del show fue creada en 2009 por el modelo y drag queen RuPaul, contando, a la fecha, con 16 temporadas del programa original. Para Madrazo, quien conoció al también actor en Nueva York, se trata de una figura clave para visibilizar a las drags.

“(RuPaul) es un personaje maravilloso que ha cambiado el mundo entero, muy humano, muy sensible. Ha tomado cada oportunidad que ha tenido para el cambio y para esto maravilloso que ha hecho, el Drag Race, que ha cambiado vidas”.