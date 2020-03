Dolly Parton dedica emotiva despedida a Kenny Rogers

La estrella del country Dolly Parton despidió emocionada a su amigo Kenny Rogers, igualmente estrella legendaria del mismo género musical estadounidense.

"No podía creer esta mañana cuando me levanté y encendí la televisión para ver lo que estaba haciendo el coronavirus", empieza Dolly Parton en un vídeo compartido en las redes sociales.

Y entonces añade: "Entonces dijeron que mi amigo y compañero cantante, Kenny Rogers, había muerto. Sé que todos sabemos que Kenny está en un lugar mejor que nosotros ahora, pero estoy bastante segura de que va a hablar un rato con Dios hoy, si no lo ha hecho ya, y le va a pedir que reparta algo de luz sobre la oscuridad que tenemos aquí".

Parton y Rogers cantaron juntos por primera vez en 1983 en el número 1 'Islands in the stream', a partir del cual grabaron varios duetos, siendo el último 'You can't make old friends' en 2013.

"Quise a Kenny con todo mi corazón", continúa, y añade: "Y mi corazón está roto. Una gran parte de eso se ha ido con él hoy. Creo que puedo hablar por toda su familia, sus amigos y admiradores, cuando digo que siempre te amaré".

Esta referencia final tiene que ver con 'I will always love you', el éxito escrito por Dolly Parton en 1973 y que alcanzó dos décadas después enorma fama mundial gracias a la versión de Whitney Houston.



