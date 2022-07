Pleito de Doja Cat y Noah Schnapp: mientras él se disculpa ella pierde fans

El actor Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers en la exitosa serie “Stranger Things” se disculpó con Doja Cat por haber hecho pública una conversación en la que ésta trataba de contactar a Joseph Quinn, el actor que encarnó a Eddie Munson en la producción, lo que generó polémica entre los internautas.

Luego de que se filtraran los mensajes intercambiados por la cantante y el actor en redes sociales, Doja realizó una transmisión en vivo en Tiktok para aclarar la situación. En el material, expresó su inconformidad por las acciones de Noah.

“El hecho de que haya publicado una conversación privada entre él y yo es increíblemente inconsciente. Raya en el borde de lo ´víbora´”, expresó, sin embargo, dijo que comprendía que él era joven y que en esas edades se comenten "muchas tonterías".

Ante esto, Schnapp recibió diversos comentarios negativos de los usuarios.

El portal TMZ señaló que el actor actualizó ayer por la noche la situación, pues publicó un video en TikTok donde posteó: “Chicos, todo está bien, me disculpé y todavía la sigo en (IG) y amo su música, sin resentimientos”, mientras de fondo suena la canción "Kiss Me More" de la rapera.

Hasta el momento, Cat no ha dado ninguna declaración al respecto.

Doja pierde seguidores luego de la polémica con Schnapp

Noah no fue el único criticado por la polémica conversación, ya que Doja también recibió comentarios negativos con respecto a la forma en que se expresó del actor, inclusive los usuarios arremetieron contra ella por querer cancelar a un “niño”.

De acuerdo con Social Blade, un sitio web que rastrea estadísticas y análisis en redes sociales, después de la transmisión de la intérprete de “Woman”, su instagram sufrió una caída de 200 mil seguidores mientras que los números de Noah aumentaron a más de 100 mil.

