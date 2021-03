Documentales de The Beatles que hicieron historia

The Beatles no deja de fascinar al mundo con su trayectoria musical ni con sus historias de vida, y es que ahora sus seguidores se encuentran impacientes de que se estrene el nuevo documental del cuarteto más famoso del mundo, "The Beatles: Get back", que promete sorprender con material nunca antes visto.

Mientras tanto, recordamos algunos de los documentales que han dejado fascinados a millones, los cuales revelan cómo fue la vida de cuatro jóvenes que nunca imaginaron convertirse en leyendas a tan corta edad.

"The Beatles: The first U.S. visit"

Este documental es una versión reeditada en 1990 por los cineastas Albert y David Maysles, del que salió en 1964, "What's happening! The Beatles in the U.S.A", año en que el cuarteto visitó por primera vez Estados Unidos y causó una gran conmoción con todas sus fanáticas que no paraban de gritar, muchas terminaron desmayadas.

A comparación del primer documental, en el segundo se pueden ver algunas de sus actuaciones que tuvieron en el famoso The Ed Sullivan show.

George, Paul, Johnn y Ringo aprovecharon su gira por EU para tomarse la foto en el Capitolio. Foto: Archivo

The Beatles at Shea Stadium

Con una duración de 50 minutos, el documental muestra el concierto de la banda británica el 15 de agosto de 1965 en el Shea Stadium, ubicado en el barrio de Queens en Nueva York.

Este concierto formó parte de su gira The Beatles 1965 USA Tour. La leyenda sobre este concierto cuenta que los gritos que emanaban los miles de asistentes impidieron que se escuchara la música de la banda, puesto que en aquel momento no existían los amplificadores de audio que ahora usan los grandes estadios en un concierto.

The Beatles: A Long and Winding Road

Fue realizado por Neil Aspinall, quien en ese momento era un amigo muy cercano de la banda, además de ser su mánager y asistente personal. El documental muestra el camino que recorrió la banda a través de varias entrevistas que hicieron en diferentes lugares. Además, remarca el carisma de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ante las cámaras y toda la locura que desató la beatlemanía.

The Beatles: Eight days a week – The touring years

Este trabajo a cargo del cineasta Ron Howard cuenta la historia del grupo desde 1962 hasta su último concierto en Estados Unidos en 1966, años en los que The Beatles no pararon de hacer giras, también cuenta historias de algunos de los fans, algunas personas que trabajaron junto a ellos y contiene entrevistas hechas a Paul y Ringo.



El Cuarteto de Liverpool sigue siendo un referente en la música actual. Foto: AP

Good Ol´Freda

Esta es una historia contada por Freda Kelly, quien fue la secretaria de la banda y testigo del inmensurable crecimiento de la banda.

Kelly fue buscada por muchos productores y la prensa para entrevistarla, por más de 50 años rechazó hablar de lo que sucedió, hasta que en 2013 decidió contar la historia de lo que ocurría dentro de la banda.

En el documental reveló algunas cosas internas tras bambalinas como las salidas nocturnas y las veces que tuvo que ser su coartada ante otras personas.

The Beatles Anthology

El documental oficial de la banda dividido en cinco partes fue publicado por Apple Corps el 31 de marzo de 2003 y contiene un gran registro audiovisual de la carrera del Cuarteto de Liverpool.

La serie tiene una duración de más de 10 horas y son los propios integrantes quienes narran de forma cronológica la historia de The Beatles a través de una serie de entrevistas.



En sus últimos días como banda, Yoko Ono estuvo presente en el estudio de los Cuatro Fantásticos. Foto: Archivo

Let It Be / Get Back

Este documental, también conocido como Get back, fue realizado por Michael Lindsay-Hogg y tenía la intención de mostrar el proceso de trabajo del grupo durante las grabaciones de su disco Let it be, pero al final mostró las discrepancias que había entre los integrantes, el ambiente tenso y forzado con el que se encontraban grabando y los abandonos de sesiones en medio de peleas y reclamos, entre otras cosas. Ha sido uno de los más populares, debido a que marca la separación del cuarteto más famoso de la historia.

The Beatles: Get Back

A comparación del Let it be, tiene proyectado su estreno el próximo 27 de agosto. Ahora bajo la dirección de Peter Jackson, trata de reconstruir la película de Lindsay-Hogg para mostrar la amistosa camaradería que aún existía entre los miembros del grupo y para desafiar las antiguas afirmaciones de que los músicos en ese momento ya tenían una mala relación entre ellos.

