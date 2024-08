Disney+ se pone bélico, transmitirá en vivo concierto de Natanael Cano

El próximo concierto de Natanael Cano en la CDMX será el más importante de su carrera, y no sólo porque se enfrenta a uno de los escenarios más imponentes, el del nuevo Estadio GNP; sino porque será presenciado por millones de personas.

Aunque la capacidad del recinto es de "apenas" 65 mil personas; el exponente de corridos tumbados tendrá un público que superará esta cifra; y es que Disney+ anunció que transmitirá la presentación de "El Nata" completamente en vivo.

"Los corridos tumbados siguen haciendo historia. ¡Se viene una noche inolvidable!", escribió la plataforma a través de su redes sociales.

Ésta es una gran noticia para los fans del joven que se quedaron sin boletos para asistir, ya que desde hace meses, cuando Ocesa anunció el evento, las entradas se agotaron en solo cuestión de horas.

Aunque el concierto iniciará, en vivo y en streaming, a partir de las 21:30 horas, la transmisión de la plataforma arrancará mucho antes, con una entrevista realizada por por Héctor Elí, misma que servirá para que Cano de sus impresiones antes de salir al escenario.









Además, para quienes no puedan ver el concierto, la grabación estará disponible en Disney+ durante varios días más.

Los corridos tumbados se han convertido, rápidamente, en uno de los géneros más exitosos del regional mexicano; sin embargo, la incorporación de Natanael a Disney ha divido la opinión de los usuarios. Por un lado están los que lo felicitan por haber llegado tan lejos; mientras que por otros se encuentran los que critican a la plataforma, ya que el mexicano se ha visto envuelto en varias polémicas, sobre todo por su manera de beber.

"Estoy pensado seriamente en cancelar mi suscripción", "Por fin haces algo bien Disney", "¡y puro corrido tumbado!", "qué bajo han caído", "no Disney, ¡tú no!", "estas sí son ofertas", "¿qué onda con Disney?", "Cuando pensé que no se hundirían más me salen con esto", "esto hará historia", "Disney bélico", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

