Disney rearma su equipo con “Safety”, en streaming

Antes de que Disney fuera una máquina de filmes de Marvel o Star Wars, la compañía de animación además de hacer filmes animados, también producía largometrajes sobre deportes con un mensaje motivacional, sin embargo, eso dejó de suceder por darle prioridad a superhéroes y battlas intergalácticas.

Los filmes que hizo Disney se cuentan por decenas, algunos de ellos The mighty ducks, The big green, Angels in the Outfield, Cool runnings o el último de ellos McFarland USA, hace más de cinco años y fue dirigida por Nikki Caro, quien este año estrenó la versión live action de Mulán.

La mayoría de esas películas gozaban de un presupuesto modesto y una buena recepción en taquilla, quizás esa sea una razón por la que ahora que la compañía ha lanzado su servicio streaming, Disney+, ha retomado este tipo de películas y la primera apuesta que hace es Safety, que tiene como marco el futbol americano.

“Por un tiempo la compañía apostó por grandes blockbusters, y este tipo de filmes más motivacionales y de lucha quedaron un poco de lado, pero ahora que llega esta nueva plataforma creo que es un lugar perfecto para que se presenten, además el ser un servicio global hace que llegue a más gente que si sólo se presentara en cines o en canales de televisión”, comentó Reginald Hudlin, director del largometraje.

Esta nueva apuesta de la compañía narra la vida de Ray, joven universitario de bajos recursos en Clemson (Carolina del sur), quien se queda con la custodia de su hermano Fahmarr mientras su madre se recuperaba en un centro de su adicción a las drogas.

Esta historia se basa en un hecho real que saltó a la fama en 2006 luego de que Oprah Winfrey presentará el caso en su show de televisión.

Safety es una película sobre la hermandad y la unidad en defensa del bien común, un mensaje que nuestra sociedad necesita más que nunca en este momento de pandemia. Se trata de la historia de un joven atrapado en una situación en la que el fracaso no es una opción.

Gracias a su enorme fuerza de voluntad, hace lo imposible y supera todos los obstáculos.

Su actitud va a inspirar a la sociedad que le rodea a comportarse de la misma forma”, detalló Hudlin.

Safety está protagonizada por Jay Reeves en el papel de Ray y por Thaddeus J. Mixson como Fahmarr, junto a Corinne Foxx, Matthew Glave, Hunter Sansone, Amanda Warren, Miles Burris, Isaac Bell, Elijah Bell y James Badge Dale.

Para el cineasta, el que su filme llegue a la plataforma streaming es una ventaja más que una decisión errada, ya que considera que el impacto que tendrá en el servicio será mayor, pues señala que las plataformas online para ver contenido son el presente y quizá serán el futuro del entretenimiento.

“Originalmente no era el sitio en el que la película se estrenaría, aunque yo he trabajado con el estudio en otras ocasiones. El productor estaba desarrollando la historia con otro estudio y supe que tenían un buen guión. Cuando lo trajo a Disney sentí que encajaría. A la compañía le encantó, especialmente al tratar con la diversidad y tiene un gran comentario social, realmente se alineó de una manera excelente cuando lo trajimos a Disney”, añadió.

