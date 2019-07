Disney on ice les cumple sus sueños

[email protected]

Con un mensaje de superación y de lucha constante por alcanzar las metas, Disney on ice, un espectáculo lleno de magia, también ha hecho realidad los sueños de los artistas y patinadores que participan en el show.

Tal es el caso de María Fernanda Corona, nacida en Guadalajara, Jalisco, quien comenzó a patinar cuando era una niña, inspirada por su hermana, que en ese tiempo participaba en el espectáculo de Disney.

“La verdad que el primer show que vi en Disney on ice tenía a mi hermana en él, entonces soy como la dinastía de Disney y ahora ella me vendrá a ver”, comentó la patinadora en una entrevista con EL UNIVERSAL.

El sueño de pisar el mismo escenario que su hermana se pudo cumplir gracias al esfuerzo y disciplina constante en el patinaje. “Ella me ayudó a entrar, no me fue tan difícil pero también siento que fue un poquito mi talento lo que habló por mí para entrar a Disney on ice”.

El patinador Alejandro García también luchó por cumplir su sueño de patinar al lado de Mickey, Goofy y Minnie.

“Siempre ha sido un sueño, estas figuras han formado parte de mi vida, de la de mis padres y de mucha gente que conozco porque quién no está enamorado de los personajes de Disney, desde chiquito siempre quise estar en este espectáculo, convivir con ellos y bueno gracias a la vida he podido hacerlo”, dijo emocionado.

Ambos patinadores vivieron su faceta de participar en diferentes concursos de patinaje, lo cual les proporcionó mucha experiencia para poder entrar a un espectáculo grande que se presenta en varias partes del mundo.

“Esto es más para la diversión de la familia, entonces nosotros tratamos de expresar nuestro patinaje con lo que hemos aprendido a través de nuestros personajes, pero para mí lo que ha sido definitivamente más exigente es un poquito el ámbito de las competencias, en las que estaba antes de venir al show, ahí sí es más disciplina, determinación, de saber qué quieres, es sin lugar a dudas más complicado y en cambio en Disney on ice es más libre todo”.

El espectáculo incluye diferentes números musicales, como el de La Sirenita, en donde el Príncipe Erick tratará de besar a Ariel con el tema “Bésala” o los personajes que saldrán en “Bajo del mar”, así como los musicales de La Bella y la Bestia o Coco; todos muestran coreografías, a las que se agregan distintas acrobacias, un reto que tuvieron que superar los patinadores.

“Para mí el reto ha sido que en este show no solamente es patinaje, como tenemos elementos acrobáticos, además de poder patinar, me ha dado la oportunidad de aprender cosas que no pensé en hacer en algún momento de mi vida y llegar aquí ha sido como algo nuevo, algo diferente”, comentó María.

Esto es un desafío que también comparte Alejandro, quien además es anfitrión durante el espectáculo, ya que es un show en donde hay interacción con el público en todo momento y los espectadores se convierten en otro personaje.

“Esto es algo muy bonito, me llena de satisfacción estar en esta compañía, es un ambiente muy feliz, se vive una experiencia nueva cada día”.

Esta experiencia mágica que ofrece Disney en México para todas las familias tuvo que adaptar su espectáculo de una pista de hielo de grandes estadios, a un escenario mucho más pequeño como lo es el Auditorio Nacional, pero de acuerdo con María, todo quedó completamente igual y la respuesta del público ha superado a la de otros países.

“La verdad es que México ha sido una de las audiencias más ruidosas que hemos tenido, porque en Toy story ves que salen todos los personajes y ves a toda la audiencia gritando por Buzz Lightyear, Woody o en Coco ven a Miguel y todos le gritan y para mí es algo wow”.