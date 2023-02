Diego Torres refuerza su vínculo con México

Diego Torres recuerda que durante un tiempo le fue difícil entrar en el mercado mexicano pero, desde que lo logró, el público le ha estado agradecido.

“Se toma su tiempo, pero una vez que te acepta es para siempre, me han dado muchos momentos lindos”, reconoció.

Una de sus últimas vivencias fue al venir a la ciudad participando como actor para una serie y, mientras cenaba unos tacos, escuchó a lo lejos su música.

“Me sorprendió cómo la gente me tiene en el recuerdo, fui a comer unos tacos, una gringa más bien, y me reía, porque detrás había un Karaoke, y sonaron como tres canciones mías”, platicó el cantautor.

El músico argentino regresa mañana a la Ciudad de México donde asegura que siempre ha mantenido un vínculo, pese a que a veces permanece alejado por mucho tiempo.

“México es un país muy querido, que me ha ganado el corazón y yo me he ganado el corazón de ellos, de muchas giras y conciertos, muchas palabras de afecto y estoy feliz de reencontrarnos”, compartió.

Para su concierto de mañana en el Pepsi Center, Diego prometió interpretar todos sus éxitos, además de los temas de un nuevo disco en el que participó Carlos Vives; comentó que se trata de una producción realizada en el momento más álgido de la pandemia.

“La música fue el lugar donde me refugié, donde hice catarsis; como no podía viajar, sumé a otros colegas y así se fue dando el disco”, expresó el cantante argentino.

En ese disco exploró nuevos géneros y nuevos sonidos, pero siempre, recordó, manteniendo su esencia.

“Mi identidad siempre ha sido mezclarse con otros músicos y este disco creo que lo refleja, soy inquieto, me gusta trabajar con sonidos nuevos, o de cerca con los productores”.