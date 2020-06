Diana Bovio perfecciona su labor como madre

A Diana Bovio no le preocupa que le estén dando personajes de mamá, porque antes que nada es actriz y cada una tiene su gracia, como en De brutas nada, la serie en la que participa y que se encuentra en posproducción.

En el proyecto la actriz de la película Mirreyes vs godínez y Hasta que la boda nos separe encarna a una mujer a la que siempre le han dicho que debe tener una familia perfecta.

“Es una mamá joven y pues como que era un papel con el que no me identifcaba mucho, batallé un poco con esa dinámica”, reconoce Bovio.

“Pero después fue divertido, es una mamá que debe ser perfecta, excelente y de pronto enfrenta situaciones extrañas con sus hijos y esposo, descubriendo el verdadero deseo de la vida, hablando también del amor de distintas generaciones”, establece.

De brutas nada es una producción de Sony Pictures Television, que consta de 20 episodios, y que es protagonizada por Tessa Ia (Los adioses) y Christian Vázquez (5 de mayo, la batalla).

Este año a Bovio también se le vio de madre en Los pecados de Bárbara y este estrenaría el filme No porque me enamoro, donde también tiene hijos.

“No he tenido la oportunidad de ser mamá en la vida real y se me hace padre este tipo de personajes que quitan el estigma de las mamás señoras, que no pueden tener una vida sexual y social, tengo amigas de mi edad que ya son madres y soy actriz”, recalca Bovio.

Esperando secuela

Diana llevaba una semana rodando la secuela de Mirreyes vs godínez cuando se determinó parar actividades por la contigencia sanitaria.

Dirigida por Chava Cartas, mismo de la primera entrega, la historia retoma a casi todos los personajes iniciales, de lo que la entrevistada no puede dar detalles.

“Mucha gente en la calle me reconoce por ese personaje, es algo que le agradezco a la película, que me dejó explorar un lado de la comedia con este personaje que podía caer en un cliché (vendedora en oficina), pero que caía bien”, recuerda.

El año pasado rodó, con Joaquín Cosío (El infierno) y Dane Reynaud (#LadyRancho), la comedia de estafadores Lecciones para canallas.

“Seré alguien que engatuza, que con la palabra enreda y amarra, con una seguridad y talento increíble para engañar y con un pasado muy complicado”, externa.