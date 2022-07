Diana Bovio, la comediante más taquillera por accidente

A Diana Bovio, hoy uno de los rostros más cotizados y solicitados en la comedia cinematográfica nacional, el género que la ha catapultado entre el público, le llegó sin precisamente buscarlo.

Regiomontana, buscaba hace un sexenio abrirse camino como actriz dramática, de carácter, con papeles intensos, pero entonces fue cuando le cayó "La posesión de Altair", una historia de terror ubicada en 1974, en la que unos videos de 8 mm muestran la tragedia de una pareja por entes diabólicos.

"Era mi primer protagónico, soy fan del horror y dije que sí", recuerda.

Años antes, había incursionado en las primeras series lanzadas en México, aún antes del streaming, "Morir en martes" y "Bienes raíces". Y formado parte de un piloto de "Saturday night live", versión nacional, que finalmente no se concretó.

La comedia no se encontraba en su universo. ¿Pero entonces qué ocurrió para que de pronto se integrara a "Mirreyes vs Godínez", que contabilizó cerca de 4 millones de espectadores? Después hizo "Los pecados de Bárbara", serie de comedia en la cual es una mujer que llega a un pueblo donde no hay hombres y formó parte de "Solteras" y "Cyndi la regia", las cuales en conjunto registran otros cuatro millones de boletos vendidos.

Recién HBO MAX ejecutó el proyecto "Operación Navidad", exigiendo la presencia de ella como su actriz principal; y "De brutas nada", también la reclutó en sus ya tres temporadas.

Durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara asistió para la premier de "Lecciones para canallas", donde comparte créditos con un actor taquillero, Joaquín Cosío ("El infierno" y "Pastorela"), interpretando a un par de estafadores.

¿La clave? Un título: "Hasta que la boda los separe", que tuvo tanto éxito que hasta hubo el intento de convertirla en serie, que finalmente no se concretó.

"Llegó, dije que sí y me parece fue la puerta para que me dieran oportunidades", cuenta Diana.

"Y me empecé a enamorar también de la comedia, de decir: siento que esto se me da fácil y me divierto mucho, que está padre, porque eso debe ser también parte del trabajo. Te da la mano para cumplir el sueño de entrar y luego, vendrán otras cosas", agrega.

Paulatinamente es reconocida en la calle, incluso en Nueva York a donde ha tenido que ir, de pronto la saludan.

"Aunque estoy ahora en la etapa de: 'se me hace conocida, de dónde', porque creo me veo distinta en persona a como me veo en la pantalla. A veces agarro la bolsa (para cuidarla) porque siento que se me quedan viendo mucho, luego me doy cuenta que es por eso", expresa.

"Lo único que me da miedo y desanima, es esto de conocer gente para salir y sea alguien más interesado en mi carrera que en mi, que te dejen de ver como ser humano común y corriente y crean que por estar en cine y televisión, sea algo más especial", añade.

Ahora, por lo pronto, parece que está por comenzar a combinar géneros en su carrera.

Viene el estreno de "La novia de América", donde da lecciones a una familia española, pero también un par de proyectos dramáticos que aún debe guardar para sí misma.

"("En La Novia...") Es como un personaje súper mexicano, libre y coqueta también; ahora me han dado mucho eso, pero son personajes que no basan su valor en su sensualidad o cuerpo, sino que simplemente son dueñas de ello y lo usan a su favor", indica.