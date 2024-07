Día Mundial del Rock en la Cineteca Nacional: conciertos y documentales al aire libre para festejar

El Día Mundial del Rock se celebra anualmente cada 13 de julio, pero como su espíritu está presente siempre, en Cineteca Nacional se decidió que todo este mes sea conmemorativo.

Así que desde mañana y todos los miércoles y viernes próximos, en colaboración con Universal Music México, se proyectará en su Foro al Aire Libre seis conciertos y documentales de bandas icónicas, en horario nocturno.

¿Qué necesitas? Si llegas temprano, sólo elegir el lugar adecuado sobre el césped, para incluso acostarte mientras ves la función, pero si no alcanzas sitio, hacerte a la idea que no estaría mal disfrutar de pie la función, como en los recitales reales.

Aquí te damos las funciones y sus días, para que vayas armando tu agenda con estos conciertos.

"THE ROLLING STONE, SWEET SUMMER SUN"

Producción de 2013 donde sus “diabólicas majestades” lideradas por Mick Jagger regresan al icónico parque londinenses, tras 44 años de no pisarlo. Las dos horas de la cinta fueron dirigidas por Paul Dugdale, quien ha estado detrás de videoclips de Taylor Swift, Adele y The Prodigy.

Cuándo: 10 de julio

"THE CURE, LIVE IN HYDE PARK"

Tim Pope, director de “El cuervo, ciudad ángeles” y prácticamente uno de los padres visuales de The Cure, estuvo con los controles de esta producción hecha en 2018

Cuándo: 17 de julio

"BLACK SABBATH, THE END OF THE END"

Documental que retrata el último concierto de la banda intérprete de “Paranoid”, efectuado en la Geting Arena de Birmingham, con capacidad para 16 mil personas, en febrero del 2017.

Cuándo: 19 de julio

"QUEEN, ROCK MONTREAL"

¿Ver la energía de Freddy Mercury en pantalla grande? Esta es la oportunidad para ver al intérprete de “Bohemian rhapsody” en un concierto que, junto con Brian May, Roger Taylor y John Deacon, ofreció en noviembre de 1981.

Cuándo: 24 de julio

"THE CURE, CURAETION-25 FROM THERE TO HERE"

Tuvo lugar en la última noche del 25 Festival Meltdown organizadopor Robert Smith en el Royal Festival Hall de Londres en junio de 2018.

Cuándo: 26 de julio

"ZOÉ, PANORAMAS"

Sigue al grupo mexicano en su gira por Europa y América Latina y la grabación de su álbum “Programatón”, publicado en 2013. Fueron cuatro años de trabajo porque también incluyó ver la manera en que León Larregui preparaba su propio disco.

Cuándo: 31 de julio





