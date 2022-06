Destrozan comida rápida de Luisito Comunica en España

Al parecer los youtubers están padeciendo en su intento por convertirse en emprendedores de la comida rápida, ahora que Luisito Comunica abrió su negocio de hamburguesas llamado Fasfú en España, invitó a uno de los videobloggers más reconocidos en el ámbito de la gastronomía: JDalmau. Para sorpresa de todos el producto no era tan de buena calidad, incluso señaló en un video de su canal que si quería competir en ese país con cualquiera hamburguesa, tendría que mejorar mucho. A pesar de que el mexicano le mandó nuevamente todo el menú de su carta, la opinión de JDalmau no cambió mucho y aseguró que su crítica hacía este negocio de comida rápida no era para fastidiar, sino para que los cocineros que estaban a cargo en España mejoraran su servicio. Hasta el momento Luisito no ha dicho nada al respecto.



Mon Laferte se muestra más feliz que nunca

La maternidad y los nuevos proyectos tienen a Mon Laferte más feliz que nunca y eso se nota, porque durante la conferencia de prensa que ofreció para anunciar su gira por México dio acceso a algunos de sus seguidores más acérrimos, incluso les cantó “Las mañanitas” a una chica como regalo de cumpleaños, pero la cosa no paró ahí: la cantante le preguntó que si ya tenía entradas para su concierto en el Auditorio Nacional y ella respondió que no, entonces Mon le dijo que ella la invitaba como regalo de cumpleaños, detalles que pocos artistas tienen con sus fans.



DKDA no logra acuerdo con Litzy

Hace unos días Ernesto D´Alessio hizo un show en el que reunió a sus ex compañeros de telenovela y grupo musical DKDA, y aunque ya en esta columna habiamos dicho que Alesandra Rosaldo no estría (lo cual sucedió) por que no lleva una buena relación con el hijo de la Leona Dormida, lo cierto es que la producción buscó a Litzy en sustitución de Rosaldo, pues la ex Jeans también participó en dicho melodrama juvenil. Nos cuentan que tras varias pláticas con la cantante y actriz, esta tuvo que rechazar la oferta al no estar bien de salud. Litzy desde hace algún tiempo dijo que padece fibromialgia, enfermedad que la ha alejado un poco de los reflectores.