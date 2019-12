Después de esto, ¡no querrás ser famoso!

Lo que nosotros podemos ver de la vida de las celebs es siempre mucha diversión, lujos, viajes, carros del año y bolsas de diseñador. Cualquiera podría envidiar una vida en la que no necesites nada y al parecer todo les resulta muy fácil, pero en lo que muchos famosos concuerdan es que es en verdad difícil —si no es que prácticamente imposible— tener una vida tranquila, privada y normal. Ir a cualquier lado es garantizar que alguien te tome una foto, y cualquier errorcito, por más simple que sea, puede acabar publicado. Aquí te contamos lo que opinan algunas de nuestras estrellas favoritas sobre el lado oscuro de la fama.

Y en el tutorial, cómo vestir a los 40. Gurú puede resolver todas tus dudas sobre moda y estilo, escribe a [email protected], o haz tu consulta en Twitter o Facebook a @GurudelEstilo.

1) Billie Eilish

El nuevo nombre de la música pop que está en todos lados es el de Billie Eilish. A sus apenas 17 años, está nominada a seis premios Grammy gracias a su primer álbum de estudio, tiene siete sencillos con discos de oro y dos canciones con discos de platino. Se volvió una revelación cuando a los 13 grabó el sencillo “Ocean eyes”, que escribió originalmente su hermano para su banda, pero decidió dejársela al final a Billie e incluso ayudarle a grabarla. La canción se volvió viral en SoundCloud y desde entonces su fama no ha parado de crecer. Pero una de las cosas que le ha costado mucho a Billie es lidiar con el resultado de su mega hit, más siendo tan joven. En una entrevista con el canal holandés 3voor12, dijo que básicamente es miserable la mitad del tiempo. Y aunque no necesariamente lo dice con una connotación negativa, dice que se perdió de tener una adolescencia normal porque todo empezó cuando tenía 13. También dice que nadie te prepara para lo que te espera, y que la gente famosa y la fama apestan, pero que poder cantar sus canciones frente al público hace que todo lo chafa valga la pena.

2) Gigi Hadid

Gigi Hadid es modelo desde que tiene dos años. Debutó en una campaña de Baby Guess, después de lo cual no hizo nada más hasta 2011, cuando tenía 14 años. Su carrera despegó bastante rápido, y ha sido imagen de varias campañas, ha sido la portada de varias Vogues a nivel internacional, ha aparecido en el calendario Pirelli, ha estado en las pasarelas más importantes de Nueva York, Milán y París, ha sido embajadora de Tommy Hilfiger, con quien también lanzó una campaña, entre un largo etcétera.

Para Gigi, lo que le ha costado mucho debido a su complicada agenda es mantener amistades y poder abrirse con alguien, pero al mismo tiempo, según ella misma, prefiere tener unos cuantos bffs a tener un montón de “amigos” que en cuanto desaparece un poco, la acusan de “haber cambiado”.

3) Kylie Jenner

Para alguien que toda su vida ha estado bajo el ojo público, convivir con eso debería ser pan comido —al menos en teoría— pero Kylie Jenner sabe mejor que nadie que esto no es cierto. Ella ha estado frente al lente de las cámaras desde que tiene 10 años, siempre siendo ella misma, lo que le ha puesto muchísima presión por verse bien todo el tiempo y por tratar de destacar de alguna manera del resto de su familia, y vaya que lo ha logrado: tiene 152 millones de seguidores en Instagram, a sus 21 años es dueña de una muy exitosa compañía de cosméticos, Forbes la incluyó en su lista de Celebrity 100, convirtiéndose así en la persona más joven en entrar a la lista, y la misma publicación calcula su valor estimado en los mil millones de dólares, haciéndola la multimillonaria más joven del mundo hasta la fecha. Y aún así, Kylie confesó en una entrevista para la revista Interview que llega al punto de despertarse a las 7:00 horas con una ansiedad espantosa porque teme que se haya publicado algo malo sobre ella y ha dicho que su peor miedo es encontrarse algo malo sobre ella en Internet.

4) Amy Schumer

Para muchos, el punto máximo de la fama es ser invitado a eventos como la gala del Met, pero para otros, como es el caso de Amy Schumer, asistir a esos eventos es una pesadilla. La comediante, quien siempre ha tratado de ser muy honesta con respecto a todo lo que pasa en su vida —y lo incorpora tanto dentro de sus shows como dentro de los guiones de las películas que ha hecho— muy honestamente contestó en The Howard Stern show que asistir a la Gala del Met se sintió más como un castigo. Dijo que se sentía como gente pretendiendo tener una conversación y odiaba la farsa. Además agregó que “todos estamos vestidos como una bola de pin... estúpidos” y que se fugó lo más pronto que pudo.

Incluso, cuando conoció a Beyoncé en el evento, la cantante le preguntó si era su primera Met Gala, y Amy respondió que era la última.

5) Justin Bieber

Otra de las celebridades que empezó muy joven su camino a la fama es Justin Bieber. Hemos visto cómo pasó de ser un niñito en YouTube con talento, tener su etapa del “chico malo” y problemático, hasta llegar a este año, cristiano, casado y mucho más tranquilo que hace unos pocos años. Sus años problemáticos le dieron muuucho material a la prensa y a sus haters (que no son poquitos) para poder criticarlo. Al respecto platicó con NME que la fama y las giras te pueden dejar muy solo y que ese estilo de vida te puede llevar a actuar impulsivamente e incluso te puede deshacer. Confesó también que cuando vio el documental sobre Amy Winehouse (Amy, 2015) los ojos se le llenaron de lágrimas por ver lo que los medios y la gente le hicieron a la cantante, que aún cuando era muy claro que estaba tocando fondo y pasándola súper mal, todos la señalaban y juzgaban, y comparó su propia situación con eso, diciendo que fue lo que trataron de hacer con él. También habló sobre el aislamiento forzado por el que tiene que pasar para evitar a los paparazzis y los montones de gente que se plantan afuera de su hotel para verlo y lo deprimente que es vivir así.

Hola:

Estoy por cumplir 40 y no tengo idea de qué tipo de prendas podría llevar. No quiero verme como abuelita pero me queda claro que ya no tengo 20 y no puedo copiar cualquier outfit que se me antoje, soy bajita pero delgada. ¡Auxilio!

¡Gracias, Gurú!

Celia

¡Hola, Celia!

Lo que yo te recomiendo es que ¡no dejes que un número influya en tu estilo! Hoy en día, las reglas de antes no aplican y las mujeres de cualquier edad se pueden vestir como mejor les parezca. Checa la cuenta de Instagram @styleatacertainage, Beth tiene más de 60 años y se pone jeans rotos, faldas cortas, en resumen, lo que ella quiere, y ¡se ve increíble! En lugar de seguir reglas tontas que se hicieron para romperse, checa cuidadosamente qué te favorece y qué no y concéntrate en eso.

Besos de Gurú, XOXO.