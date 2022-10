Descubre cómo era la vida de Meghan Markle antes de salir con el príncipe Harry

Meghan Markle es conocida a nivel mundial como la duquesa de Sussex, pero antes de casarse con el príncipe Harry era una talentosa y exitosa actriz estadounidense, quien estuvo dispuesta a renunciar y dejar todo con tal de casarse y ser feliz con el amor de su vida. A continuación, te contamos todos los detalles sobre como era la vida de la madre de Archie y Lilibet Diana antes de pertenecer a la realeza.

Es sorprendente, porque Meghan Markle es licenciada con una doble especialización en teatro y además posee estudios internacionales de la Escuela de Comunicación de Northwestern. No solo eso, sino que también trabajo como calígrafa independiente y creo un exitoso blog de estilo de vida donde inspiro la vida de varias mujeres.



Megan, posando. Fuente: Instagram Fan Page @marklemeganoffical

Así era la vida de Meghan Markle antes de ser de la realeza

Esta jovencita nació y creció en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos y su niñez fue muy relajada, estuvo alineada al catolicismo. Su madre es trabajadora social y profesora de yoga, mientras que su padre se dedicaba a la fotografía. Cabe destacar que se crio prácticamente en el set de grabación de “Married ... with Children”.

Hace no mucho confesó en una entrevista que: "Todos los días, después de la escuela durante 10 años, estuve en el set de Married... with Children, que es un lugar realmente divertido y perverso para que crezca una niña pequeña con un uniforme de escuela católica”.

Ya más grande, al momento de definir su futuro, estudio y se formó profesionalmente con una doble especialización en la Universidad, porque no quería ser la típica chica de “Los Ángeles” en ser actriz. En su tercer año de carrera obtuvo una pasantía en la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, lo que le planteó la posibilidad de una carrera política.



Sin embargo, dejo todo eso de lado y se dio cuenta que quería dedicarse de lleno por la actuación. La serie que la catapultó fue “SUITS” e interpretó a Rachel Zane por varias temporadas. Fuentes cercanas a Markle indicaron que llegó a cobrar 50.000 dólares por episodio.

En 2016 conoció al príncipe Harry y luego de dos años se casaron, y a partir de ese momento fue que se retiro para siempre de los guiones, reflectores y cámaras. Actualmente se encuentra muy unida a su familia, luego del fallecimiento de la monarca, la Reina Isabel II.