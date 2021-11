Del Toro inspira a espíritus oscuros

El cineasta Scott Cooper ve al mexicano Guillermo del Toro como el creador de monstruos y criaturas número uno en el mundo, por ello, piensa que sin él no habría hecho la cinta Espíritus oscuros.

La historia, que estrena hoy en cines, sigue a una profesora llamada Julia (Keri Russell) quien junto a su hermano y sheriff Paul (Jesse Plemons) comienzan a investigar a uno de sus alumnos (Jeremy Thomas) sólo para descubrir que en el pueblo hay una criatura ancestral y sobrenatural conocida por todos como wendigo.

Scott, quien dirige el filme producido por Del Toro, trabajó en la concepción de la criatura que llega a aterrorizar a los habitantes del pueblo en Oregon.

“Queríamos que este wendigo se sintiera como si viniera del núcleo de la Tierra, algo que estuviera fuera de la mente, y Guillermo estuvo envuelto en la forma en que se ve, su textura, altura y apariencia. Él tenía ideas geniales acerca de eso”, comenta Scott.

“Lo queríamos diferente a otros monstruos. Aunque puede manifestarse de muchas formas, principalmente es un espíritu y queríamos que fuera el espíritu de los lugares solitarios de este pequeño pueblo”.

Para el director, se trata de una cinta que habla de lo que significa ser estadounidense y los horrores con los que se vive día a día, como por ejemplo, en temas como el bullying que sufre el niño protagonista.

“Usamos la criatura para ayudar a contar la historia, que es realmente la de un monstruo que refleja nuestros propios demonios y se suele alimentar de nuestro peor potencial. Es sobre la pena y miseria que vive en todos nosotros y se sale de control”, detalla Cooper.

La película, basada en el cuento The quiet boy de Nick Antosca, está dentro del género del terror y suspenso. El cineasta relata que fue Guillermo del Toro quien se acercó a proponerle si hacían una historia de terror, pues Scott tiene ya otros títulos dentro del género que no son conocidos. Al ser amante del género, no dudó en aceptar.



El cineasta estadounidense y el mexicano idearon juntos la textura, altura y apariencia del monstruo de la película.



“Amo la experiencia de ver cintas de terror porque creo que son filmes para experimentar la comunidad con otras personas a las que les interesa la oscuridad dentro de ellos mismos y no quieren enfrentarla directamente. Provee un ambiente confortable en el cual escapar”, indica el estadounidense.

Lo que le atrajo del proyecto, además, fue explorar lo que los americanos están viviendo hoy en términos de adicciones, abuso, cambio climático.

Pantalla grande o celular

La película distribuida por Searchlight Pictures (que pertenece a Disney) será lanzada después de varios retrasos por la pandemia del Covid-19. Scott explica que la producción no quería que llegara directamente a algún servicio streaming.

De acuerdo con el director, se filmó con una cámara específica de gran formato porque quería que el niño protagonista de la historia se viera especialmente pequeño ante los grandes problemas que enfrenta.

“Debe ser vista en pantalla grande con tanta gente como sea posible porque creo que pierde mucho de su poder cuando la ves en pantalla pequeña”, subraya.

“No hay un sustituto para ver una cinta que fue hecha para el cine, en una sala oscura, rodeado de extraños, no hay comparación pero también entiendo que lo que la gente hace con las películas en streaming se ha convertido en una nueva forma de vida”.

Los niños actores que participaron en el filme, además de Jeremy T. Thomas, no eran actores, por lo que el trabajo de Scott tuvo su complejidad al dirigirlos: “Tratamos de hacerlos sentir cómodos”, dice.

Wendigo



Es un espíritu de lugares solitarios que se alimenta de los demonios internos.

Frase

“Queríamos que este wendigo se sintiera como si estuviera fuera de la mente, y Guillermo tenía ideas geniales acerca de eso”. Scott Cooper. Actor, director y productor.

Lee también: Guillermo del Toro lamenta muerte del cineasta Felipe Cazals