Debemos cambiar junto con el mundo: Patrick Hesuinger

Desde que detuvieron las producciones cinematográficas y televisivas debido a la pandemia, para muchos actores no ha sido fácil retomar la nueva normalidad o encontrar trabajo, pero ser un artista significa reinventarse y tener la capacidad de hacer otras cosas, comenta el actor Patrick Hesuinger.

“Creo que muchos de los actores que trabajamos detrás o enfrente de una cámara en un escenario tenemos que enfrentar muchas cosas ahora, hay muchas producciones que pararon y aún así tenemos que ver la manera de seguir trabajando”, comentó a EL UNIVERSAL.

“Creo que, cuando el mundo cambia, nosotros debemos de cambiar con él, los artistas tienen muchísimas maneras de expresarse, algunos actores son escritores, otros son doctores, son músicos y pueden crear y expresarse de otras maneras; usualmente no importa de dónde sean los artistas, si son de la televisión o del cine, pues todos tienen capacidad de ser artistas de otras cosas y creo que van a encontrar algo”, ahondó.

Con una mente positiva el actor estadounidense señaló que se alejó del fatalismo y mejor decidió ver el lado bueno de las cosas, la crisis detuvo la cotidianidad, pero al mismo tiempo brindó a las personas tiempo, el cual supo aprovechar.

“Yo personalmente usé este tiempo para hacer mucha reflexión y creo que mucha gente debió hacer eso, tomar esta rara oportunidad que estamos pasando ahora para abrazar la tecnología que como el streaming, las llamadas telefónicas, nos permiten hacer e invertir tu tiempo en tus seres queridos, yo lo hice con mis padres, mis amigos, invertí mi tiempo en mí mismo, en como poder convertirme en un mejor ser humano y por supuesto en toda la gente que nos rodea, hay mucha gente sufriendo ahora mismo”, informó.

El miedo y el estrés es algo que empieza a dominar en los tiempos difíciles, pero para el protagonista de la serie televisiva Absentia también fue una oportunidad de enfocarse en sus metas, en pensar en el futuro.

“Y también me he enfocado en mis metas, porque cuando uno atraviesa momentos difíciles como éste, creo que es importante tener la mira en las metas y mirando artísticamente tratar de satisfacer algunas necesidades del mundo, yo he tratado de hacer lo mejor de mí para seguir investigando, que poder hacer, he tratado de ver contenido que me eduque e invirtió mi tiempo en conversaciones de lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos y trato de ayudar a la gente que me rodea a mi comunidad para que vivamos en un lugar mejor”, explicó.

El intérprete del agente especial Nick Durand, promociona la tercera temporada, la cual se transmite por AXN y que llega a su final el próximo 13 de julio.

“Creo que este periodo se siente como una montaña rusa, en donde la gente tiene días positivos y algunos que son muy malos, y por eso a veces necesitamos escapar, como sucede en Absentia, que nos ayude a olvidar todo el caos que nos rodea por un rato, por eso también el entretenimiento es muy bueno, pero tenemos también que aprender con esta nueva era, con esta nueva mirada que todos atravesamos y creo que es algo que a nivel mundial experimentamos juntos”, enfatizó.