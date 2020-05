De manera sorpresiva, “Control Z” anuncia segunda temporada

A solo una semana de que la serie “Control Z” se estrenará, la plataforma streaming que produce la serie le dio una sorpresa a sus protagonistas en la que les anunció que el show ha sido renovado para una segunda temporada.

Para todos aquellos que han visto la serie del sistema en la plataforma online, sabrán que la serie sigue a un grupo de jóvenes quienes son acechados por un desconocido hacker que revela uno a uno los secretos más íntimos de los alumnos de una preparatoria en la ciudad de México.

Siguiendo esta premisa, este viernes Netflix reunió a través de una videollamada a los protagonistas de esta historia y de manera anónima les mandó un mensaje en el que les anunciaba que una nueva temporada, situación que desató la emoción en los jóvenes, quienes cada uno desde su encierro, celebraron esta noticia, que hasta hizo llorar a más de uno.

“Estuvo padrisimo (la sorpresa del anuncio), porque nos agarraron de bajada a todos, nos juntaron a todos para una videollamada y ahí fue cuando nos sorprendieron. Estamos contentos porque desde el día que salió la serie la gente quería una segunda temporada y la verdad es que para nosotros es una locura porque es un sueño hecho realidad que deseamos que continúe mucho tiempo más”, detalló el actor Andrés Baida, quien en la ficción da vida a Pablo.

Para el actor de 25 años, quien actualmente se encuentra pasando la contingencia sanitaria desde su casa en Cancún, con ote anuncio espera que su personaje siga desarrollándose de manera en la que los escritores y directores de la serie, exploren el lado oscuro de su personaje.

“Me encantaría que el público pudiera ver una parte mas rebelde de mi personaje, quizá su lado malo, creo que como actor cuando te vas al lado extremo de tu personaje es un gran reto. Hablando de mi personaje, Pablo siempre se mostró en la primera temporada como alguien muy mansito, alguien que no pelea, que no lucha, que no le gusta involucrarse y me gustaría que de alguna manera mi personaje tomara las riendas de su vida y no se dejara llevar por la corriente”, explicó.

Para Andrés, gran parte de la popularidad que este show ha tenido en tan pocos días se debe a que todos los espectadores se pueden sentir identificados, al ser una serie en la que existe un abanico de personalidades, etnias, orientaciones sexuales.

“Todos tenemos a un personaje como alguno de los que aparecen en la serie o somos como alguno de ellos y eso está padre por que hace que la gente se identifique con los personajes y la serie, porque por mas allá de que sea ficción ellos lo pueden ver en la realidad”, detalló.

Aunque la serie va dirigida principalmente a una nueva generación, la Z, el actor detalla que la serie retrata problemáticas que existen en los jóvenes desde hace décadas y que lamentablemente con el tiempo aún no se han logrado erradicar.

“Lamentablemente en la serie vemos que hoy en día existen mismas problemáticas que han existido desde hace décadas, tales como el bullying y que desgraciadamente sigue pasando, nada mas que ahora como contamos con tecnología quizá hasta es peor, las redes contribuyen un poco a eso”, añadió.

