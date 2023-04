De Jack Black a AC/DC: el soundtrack de "Super Mario Bros. La película" es para fans y no tan fans del videojuego

“Peaches, Peaches, Peaches… ¡Yo te quierooo!” Si no saliste de las salas de cine cantando esta canción entonces no viste la película de Mario.

El tema compuesto e interpretado en inglés por Jack Black, y que en español canta el actor de doblaje Héctor Estrada (quien también dio voz al personaje), ha sido una de las cosas más aplaudidas de "Super Mario Bros. La película": es divertido, sentimental y hasta doloroso si consideramos que le rompen el corazón a Bowser.

Pero la demás música de la cinta también tiene varias sorpresas. Por una parte están los temas compuestos por Brian Tyler quien tiene en su currículum cintas como “Rápido y Furioso: reto Tokio” y bandas sonoras de videojuegos como “Assassin's Creed IV: Black Flag”.

Tyler está acreditado en 35 de las 37 pistas que componen el álbum del Soundtrack original en Spotify (únicamente en “Peaches” de Jack Black y “Mario Brothers Rap” no figura su nombre), en las que la orquestación incluye entre cada pieza los clásicos temas o sonidos de los videojuegos de Nintendo creados por Koji Kondo, desde el tema central de Mario hasta el que se escucha cuando algún personaje toma la estrella o el del mundo subterráneo de Super Mario Bros.

Pero además, para quienes no tengan tanta idea de los juegos hay un par de canciones populares en la cinta, por ejemplo cuando los vemos llegar al reino donde vive Donkey Kong y suena de fondo “Take on me” de A-ha durante una secuencia en la que los personajes van en un auto.

También escuchamos “Thunderstruck” de AC/DC mientras Mario, Peach y Toad diseñan los karts en los que se aventurarán al encuentro con Bowser y no olvidemos cuando Peach le enseña a Mario a moverse por su mundo al ritmo de “Holding out for a hero”.

