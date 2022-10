Dayanara Torres reveló el duro momento que pasó junto a sus dos hijos sin el apoyo de Marc Anthony

“Viviendo Tour” continúa de la mano de Marc Anthony, que parece disfrutar al máximo su presente, en compañía del apoyo fiel de sus fans y su novia Nadia Ferreira. Junto a su nueva mascota, Blue, la pareja recorre las ciudades donde se presenta el cantante de 54 años y de vez en cuando suelen compartir alguna postal juntos en sus redes sociales.

Por su parte, el presente de Dayanara Torres transcurre entre el trabajo en el programa “El Gordo y la Flaca” y algunas presentaciones en eventos como, por ejemplo, los recientes premios “La Musa Awards”. La ex Miss Universo luce radiante a sus 47 años y lo presume en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 1.6 millones de personas.

El difícil momento de Dayanara Torres

Pero nada fue fácil para la ex reina de belleza, ya que en 2019 fue diagnosticada con cáncer de piel y tuvo que comenzar un tratamiento para combatir esta afección. En ese entonces, Torres estaba en pareja con el productor Louis D’Esposito y su relación terminó. Hace poco más de un mes, a través del podcast “Lo que no se habla” de Giselle Blondet, la modelo se sinceró sobre aquella época.



Dayanara Torres. Fuente: Instagram @dayanarapr

Dayanara contó en el podcast que uno de sus hijos reaccionó de forma muy particular cuando se enteró que su madre tenía cáncer de piel. También mencionó que quien la alertó de una mancha en la piel, para que acudiera a un médico fue su entonces pareja, el cineasta. Si bien la modelo recuerda con importancia esa actitud de insistirle para que se hiciera estudios, también recuerda que D’Esposito la llamó por teléfono para decirle que no podía continuar con la relación.

La actriz que actualmente está en pareja con Marcelo Gama, contó en el podcast que no podía creer lo que su compañero de ese entonces le estaba diciendo. Ella estaba recién operada de la rodilla y él la llamó para terminar la relación. “Claro, lloré. Yo creo que no me dolió tanto eso, como lo que le afectó a los nenes", afirmó Dayanara. "Agradezco que se fue, porque eso no es amor, si lo hubiese sido hubiese estado ahí al lado mío", sentenció la ex de Marc Anthony.