Dayanara Torres: 3 fotos de la ex reina de la belleza que demuestran que es feliz lejos de Marc Anthony

Marc Anthony y Dayanara Torres pasaron por el altar en el 2000. Ellos eligieron Las Vegas para dar el sí quiero. Y si bien renovaron sus votos matrimoniales en Puerto Rico, lo cierto es que en el 2004 todo terminó. Incluso hace un tiempo sorprendió a muchos diciendo que todo se había acabado hacía un tiempo. Pero ¿por qué no se separó antes?.

Dayanara Torres explicó que “mis papás fueron los papás perfectos para nosotros. Sí tenían sus problemas, sí pasaron por muchas cosas que pasan en familia. Mi mamá se quedó en la relación por nosotros. Cuando yo tenía 21 años, ellos se divorciaron. Pero por lo menos nos dieron esa unión, esa familia que necesitábamos”.



Marc Anthony junto a sus hijos y a su exesposa Dayanara Torres. pic.twitter.com/K1v4Q1BQDR — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 12, 2022

De esta manera, la ex de Marc Anthony detalló que “de cierta forma decía: ‘Yo me casé, esta es la persona que escogí y si salió de esta manera, eso fue lo que escogí. Pero eso fue lo que me enseñaron: que, si te casas por amor, pase lo que pase, esa fue la persona que elegiste y ahí te tenías que quedar”.

3 fotos de Dayanara Torres que demuestran que es feliz lejos de Marc Anthony

Sin embargo, y pese a que trató de aguantar lo máximo que pudo en su matrimonio con Marc Anthony, la ex reina de la belleza terminó siendo muy feliz cuando todo terminó. Poco a poco retomó las riendas por completo de su carrera.



A la fecha muchas marcas la siguen llamando para que las represente. Pero, además, Dayanara Torres ha logrado establecerse en su rol de conductora, otra etapa que parece disfrutar lejos del salsero.



“Que gusto estar nuevamente con ustedes en @elgordoylaflaca Gracias por siempre hacerme sentir como en casa”, escribió la ex de Marc Anthony desde su cuenta de Instagram más que feliz con esta nueva etapa de su vida. Hasta Lili Estefan le dio la bienvenida. “Welcome back amor”, le dijo bajo la foto de su regreso.



Otra de las cosas de las que está viviendo con mucho placer Dayanara Torres es la de su rol como presentadora de concursos de belleza. “Presentando a Miss Filipina International y Miss Filipina Teen International... ¡¡¡y qué noche tan increíble!!!”, sostuvo hace unos días.