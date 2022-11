David Zepeda se apunta para ser papá

El actor David Zepeda fue muy claro en decir que desea tener hijos, que ya está preparado para ello y que será paciente hasta que ocurra. Durante el claquetazo por el inicio de grabaciones de la telenovela “Pienso en ti”, hasta le dijo a una reportera “vámonos para allá atrás mija”, lo cual generó risas entre los periodistas que estaban cerca. Ya en serio dijo “hay que dejar que todo vaya fluyendo, no es algo que me quite el sueño, es un tema que siempre manejan con una gran seriedad, pero yo soy muy relajado y dejo que las cosas vayan fluyendo”.

Dulce María no está peleada pero tampoco pegada a RBD

Dulce María ha aclarado que no hay distanciamiento con Mayte Perroni ni con el resto de sus excompañeros del grupo RBD, que se disolvió en 2009, sin embargo, tampoco es que tengan que “vivir pegados” para demostrar que hay una buena relación, nos cuentan allegados de Dulce. Las especulaciones crecieron al ser, junto con Alfonso Herrera, la gran ausente del grupo en la boda de Maite. Recuerda a los RBD con mucho cariño, insisten, pero simplemente la actriz y cantante está viviendo ahora su rol de esposa, mamá y artista y eso la mantiene ocupada.



Yalitza Aparicio por fin logra trabajo como actriz

A paso lento y con algunos obstáculos, Yalitza Aparicio por fin ha tenido un año fructífero en el ámbito actoral, pues desde que terminó la promoción de “ROMA”, el filme de Alfonso Cuarón que la dio a conocer en 2018, había sido invitada mayormente a eventos, conferencias, campañas y programas para hablar sobre discriminación y equidad de género, pero es hasta este 2022 que su trabajo como actriz cobra fuerza, primero con la película “Presencias”, de Luis Mandoki, y ahora en la serie “Mujeres asesinas”, ambas de la plataforma VIX+. Eso sí, trabajo como modelo no le ha faltado, ya que lo mismo ha sido la imagen de una marca de shampoo, que de un teléfono celular, así como de turismo de su estado Oaxaca y de una marca de productos de lujo.



