Dave Grohl se refirió a uno de los momentos más difíciles de su vida: el fallecimiento de Kurt Cobain . El exbaterista de Nirvana contó cómo fue perder a su amigo y de qué forma empezó a escribir canciones para Foo Fighters , su actual proyecto musical, lo ayudó anímicamente.

"Fue un exorcismo", definió Grohl sobre la forma en que se acercó a la música luego de que Cobain se quitara la vida en abril de 1994. Durante un streaming con un referente de la plataforma Apple Music, para conmemorar el aniversario de "This is a call" (1995) -primer sencillo de Foo Fighters que hoy cumple 25 años- el músico dedicó sentidas palabras a recordar el referente de Nirvana. Además, se refirió a aquella primera etapa como una forma de sanación respecto al dolor que le causó la muerte de su amigo.

"La mayoría de las canciones en ese disco han circulado por un tiempo. Hay un par que nunca lo hicieron. This Is A Call es probablemente la canción que tuvo una sensación diferente.", sostuvo Grohl. "Era un poco más animada que el resto de mi trabajo previo. Y especialmente después de la muerte de Kurt", continuó.

" This Is A Call , fue una especie de renovación, o un despertar donde encontré el placer de tocar y escribir. Así que es extraño ya que estás en ese momento y estás en un periodo de pérdida, dolor y luto, entonces tomas un instrumento y todo se desvanece", añadió el músico.

Luego de la muerte de Cobain, Grohl viajó a Reino Unido y se alejó de la música. "Después que Kurt falleciera, hubo un periodo en el que todos nos escondimos del mundo y toda nuestra realidad se vio volcada". El vocalista de Foo Fighters definió aquella época como un momento de "dolor y sufrimiento".

"Recuerdo haber salido con Krist Novoselic para cerciorarme que estuviera bien. Después hice un viaje al Reino Unido. No lo sé, solo manejé por ahí pensando. Eventualmente comencé a recibir llamadas de personas pidiéndome tocar la batería con ellos o unirme a otra banda, sin embargo, no podía ver eso sucediendo en aquel momento", manifestó.

