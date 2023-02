Danny Frank responde a Livia Brito tras señalarlo de presunto abuso: "Le pido que me deje en paz"

El pasado domingo, durante la charla que tuvo con Yordi Rosado, la actriz Livia Brito sorprendió al denunciar, públicamente, que había sido víctima de presunta violencia física, psicológica y sexual a manos de su expareja, el cantante Danny Frank.

En su relato, la protagonista de "La desalmada" señaló que el colombiano llegó a obligarla, incluso a pegarle, para mantener encuentros íntimos: "Llegaba a las seis de la mañana, borrachísimo, hasta el tope y a fuerza quería hacer el amor. Yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de violarme”, dijo; además de asegurar que el intérprete tenía serios problemas con la bebida.

Después de estás declaraciones y a pesar de su gravedad, Danny no había emitido ningún comentario al respecto; sin embargo, en entrevista a "De Primera Mano", decidió romprer el silencio y defenderse de las acusasiones de su expareja.

Frank y Livia iniciaron su relación cuando ella apenas empezaba a despuntar en televisión, incluso llegaron a comprometerse, pero en 2015 anunciaron su rompimiento a través de las redes sociales. En ese entonces, Brito señaló a Danny como un gran hombre, es por ello que las declaraciones de Livia llamaron tanto la atención.

El cantante colombiano no sólo negó cada una de las palabras de su exnovia; sino que aseguró que es completamente inocente: " Hay mucha mentira en todo lo que ha expresado. Me da hasta tristeza de ver que una persona, (con la) que compartimos tantos años, a estas alturas venga a salir con estas historias. Yo no tengo ninguna versión, el caso es que yo nunca abusé de ella, ni física, ni mentalmente como lo dice", dijo.



La pareja sostuvo un largo romance y hasta llegaron a comprometerse, pero rompieron rempentinamente Foto: Instagram

Danny Frank también destacó que, aunque le entristece, no le sorprende que Livia haya arremetido en su contra, pues, según él, en algún momento de la relación ella también despotricó en contra de su propia familia: "Se expresó mal del padre, de su familia, de su hermana. Entonces no se me hace nada extraño que ahorita hable así de mí. Tengo que hablar para limpiar mi nombre porque sí es muy delicado lo que está diciendo", aregó.

Frank también explicó que las palabras de la cubana llegaron a perturbar a su familia, y aunque adelantó que no piensa tomar acciones legales en su contra, sí le mandó un mnesjae: "Soy muy tranquilo, no soy ningún alcohólico como ella dice.Ssiento que ella tiene que cerrar el ciclo, porque de verdad que hasta me da tristeza. Le pido que me deje en paz", finalizó.



Frank apoyó sus declaraciones con un comunicado de prensa, donde asegura que las declaraciones de Brito son completamente falsas. Foto: Instagram

