Danna Paola fue reconocida como la mejor Artista mexicana dentro de los Kids' Choice Awards México 2020 la noche de este martes.

La cantante y actriz recibió el Blimp (nombre del trofeo en forma de dirigible que entrega Nickelodeon) de manos de los creadores de contenido Los Polinesios.

"Hemos trabajado muchísimo este 2020 y todo esto ha sido para ustedes y por ustedes, me hace sentir muy orgullosa ser mexicana, llevar a México a todo el mundo y sacar muchísima música", comentó.

Además de Danna, otras celebridades como Sebastián Yatra y Joaquín Bondoni, fueron algunos de los famosos que resultaron ganadores en la onceava edición de los Kids' Choice Awards que se transmitió por el canal de paga Nickelodeon.

En la ceremonia que reconoce a lo mejor de la cultura pop de acuerdo con la votación del público infantil y juvenil, Bondoni se llevó el Blimp como Actor Favorito.

"Antes que nada quiero comenzar a decirles que les quiero con todo mi corazón y yo se que este año ha sido muy difícil para todos, pero más que nada que ha sido un símbolo de respeto, cariño, nos hemos entendido más, nos hemos encontrado más a nosotros mismos entonces gracias", comentó Bondoni.

La entrega estuvo conducida por Evaluna y Camilo y para la pareja fue un sueño hecho realidad conducir los premios juntos. Además también se llevaron un premio en la categoría Ship del año e interpretaron un par de canciones juntos.

La parte musical estuvo a cargo de personajes como Sebastián Yatra que interpretó "Chica ideal"; y Danna Paola quien dio uno de los shows más destacados.

La actriz y cantante apareció vestida como porrista e interpretó "Mala fama", después se le sumó Sebastián Yatra para cantar juntos "No bailes sola". Fue después de este tema que recibieron el Blimp por Live del año por la presentación de "No bailes sola".

"Esto nos motivará a hacer más lives, los amamos, México, Dios bendiga a todas las personas que nos están viendo alrededor de toda Latinoamérica, gracias por motivarnos a siempre hacer música y las cosas que amamos", comentó Sebastián.

"Así que esta no será la última canción, vendrán muchas más", añadió Danna.

Entre los que fueron sorprendidos por el slime (líquido color verde que tradicionalmente baña a los invitados) estuvieron Yatra, Karol Sevilla, Evaluna y Camilo.

Otros de los premiados fueron el programa Exatlón como Reality favorito, Juntos el corazón nunca se equivoca como Show favorito, CNCO como Artista latino y Bob Esponja como Nick show favorito.

Lista completa de los ganadores:

Actriz favorita

Macarena García

Evaluna Montaner

Pilar Pascual

Isabela Souza (Ganadora)

Actor favorito

Joaquín Bondoni (Ganador)

Sebastián Silva

Julio Peña

Emilio Osorio



Nick show favorito

Loud House

Bob Esponja (Ganador)

Henry Danger

Club 57



Show favorito

Club 57

BIA

Noobees

Juntos el corazón nunca se equivoca (Ganador)



Reality favorito

La Voz Azteca

De viaje con los Derbez

MasterChef México

Exatlón (Ganador)



Animación favorita

Bob Esponja

Escandalosos

Loud House

Prodigiosa: Las aventuras de Lady Bug (Ganadora)

Película favorita

Película favorita

Unidos

A todos los chicos de los que me enamoré 2

El stand de los besos 2 (Ganador)

Siente el ritmo



Style favorito

Camilo

J Balvin

Los Rulés (Ganadores)

Maia Reficco



Inspiración del año

Luisito & Juanpa Zurita con Aislados

Kenia Os (Ganadora)

Jesse y Joy

María Gabriela de Faría



Challenger del año

El Rod Contreras

Jean Carlo León (Jashlem)

Domelipa

Darian Rojas (Ganador)



Ship del año

Evaluna y Camilo (Ganadores)

Nath Campos y Simón Vargas

Calle y Poché

Eloisa Os y Emi Velarde



Apuesta Trend by Nick

Emi Velarde

La Vecibanda (Ganador)

El pequeño Logan

Orson Padilla

Youtuber favorito

Los Polinesios

Yolo Aventuras (Ganador)

Missa

SKabeche



Creador favorito

Eloisa Os (Ganadora)

Danna Paola

Little Vale

Fede Vigevani



Gamer favorito

Raptor Gamer

The Donato (Ganador)

Antrax

German Garmendia



Live del año

Gisselle Kuri y Paco de Miguel ('Fragmentados')

Nick en Casa con Bala

Las chicas quieren, con Evaluna

Danna Paola y Sebastián Yatra presentando "No bailes sola" (Ganadores)



Fandom favorito

Army (BTS) (Ganador)

CNCOWNERS (CNCO)

Directioners (One Direction-10 años)

SKuad (SKabeche)



Hit latino

Camilo- "Favorito"

Tainy, J Balvin- "Agua"

Morat y Sebastián Yatra- "Bajo la mesa" (Ganadores)

Rauw Alejandro- "Tattoo" (Remix con Camilo)

Artista latino

J Balvin

Camilo

Morat

CNCO (Ganadores)



Artista mexicano

Danna Paola (Ganadora)

Jesse y Joy

Matisse

Bala



Hit mundial

Don't Start Now- Dua Lipa

Come Together- Now United

Watermelon Sugar-Harry Styles

On- BTS (Ganadores)



Challenge del año

Liene- Nanana

Playdate

American Boy- Simetría Challenge

Choose your character (Ganador)

