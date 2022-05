Daniel Radcliffe, el antaño protagonista de la saga "Harry Potter", ha sorprendido con su cambio radical como Weird Al Yakovick en el primer tráiler de "The Al Yankovic Story", el filme de Roku sobre el cómico y cantante.

Con motivo de la presentación del nuevo contenido que la plataforma llevó a cabo en el Chelsea Factory de Nueva York, Roku mostró el primer tráiler de la película.

Durante la exhibición del adelanto, que contó con la presencia del propio Radcliffe, que aseguró haber aprendido a tocar el acordeón para la película, también contó con un invitado especial. El mismísimo Alfred Matthew Yankovic, más conocido como Weird Al Yankovic, quien, al estar actualmente de gira, intervino a través de videoconferencia.

Al ritmo de Like a Surgeon, uno de los grandes éxitos musicales de Yankovic con el que parodiaba la icónica canción de Madonna, Like a Virgin, el avance muestra al público entusiasmado ante uno de los conciertos.

El adelanto muestra a Radcliffe convertido en el excéntrico Weird Al Yankovic y luciendo el característico atuendo que le hizo tan popular durante un concierto, tocando el acordeón ante un público entusiasmado al ritmo de Like a Surgeon.

El avance también muestra el peculiar estilo de vida de Yankovic y cómo, gracias a sus excentricidades y a su magnética personalidad con la gente, alcanza rápidamente el éxito. Sin embargo, también refleja que la popularidad y convertirse en una estrella pasan factura.



Captura.

Y es que, tal y como puede verse en las imágenes, Yankovic aparece bebiendo alcohol en uno de sus conciertos e incluso, en una divertida trifulca con el camarero de un bar.

"The Al Yankovic Story" tiene previsto su estreno en Roku para el próximo otoño y cuenta con un guion que corre a cargo del propio Yankovic junto al guionista Eric Appel, quien, además, ejerce como director de la cinta protagonizada por Daniel Radcliffe.

La sinopsis oficial del filme reza así: "La película biográfica no oculta nada, explora todas las facetas de la vida de Yankovic, desde su meteórico ascenso a la fama con éxitos tempranos como 'Eat It' y 'Like a Surgeon' hasta sus tórridas aventuras amorosas entre celebridades y su famoso y depravado estilo de vida...".



rad