Daniel Bisogno llama "pin... vieja" a Lupita Jones al aire

Durante una entrevista que ofreció Sofía Aragón en donde habló sobre el problema que tiene con Lupita Jones, el conductor Daniel Bisogno terminó "un pensamiento" de la exreina Mexicana Universal 2019.

La conductora asistió al programa Ventaneando en donde dio su punto de vista en cuanto a la disculpa pública que ofreció la empresaria y encargada del concurso de belleza, luego de estallar en contra de la nacida en Guadalajara, Jalisco.

A pesar de eso, la joven de 26 años, según ella, ya no quería dar declaraciones, se decidió en hablar ante las cámaras para que la gente también conozca lo que llamó su "verdad".



Pedro Sola fue quien inició con las preguntas en donde le recordó a la también modelo que todo este problema arrancó cuando ella sabía que no iba a entregar la corona a la siguiente reina de la belleza, ante esto, Aragón expresó que Jones justamente está utilizando este tema para justificar el inicio de un movimiento que ya está organizando con otras exparticipantes y que lleva por nombre "La verdad detrás de mi corona".

"Esto viene de muchísimo tiempo atrás. Quiero recalcar que no tiene nada que ver con entregar o no mi corona, claro que fue un motivo para mí para alzar mí voz. Porque si ella lo que intentaba, a través de ese comunicado que todos vieron, era alterarme, era sacarme de mi zona de confort, de mi zona de paz, pues no lo iba a lograr porque ella sabe que no soy así".

"En este momento me da muchísimo gusto decir que las verdades que yo dije en el en vivo, todas las puedo comprobar y que no tiene nada que ver con estar enojada, triste o molesta por no entregar la corona", aseguró.

La siguiente pregunta derivó en sus sentimientos en cuanto a la disculpa que le ofreció Lupita Jones directamente y que para ella esto quedó en el aire.

"No tengo nada que perdonarle, a mí no me ofendió, realmente sus verdades son tan falsas que no me mueven, entonces que mejor le pida perdón a todas las reinas por cosas que sí hizo... Que pida disculpas amplias a las mujeres por hablarles de esa forma, por permitir que un hombre se exprese de esa forma con ese descalificativo tan grande. A mí no me ofendió, a mí no me hizo sentir nada, entonces la disculpa queda en el aire", comentó.

Fue Daniel Bisogno quien recalcó que la disculpa que ofreció la exMiss Universo mexicana fue un tiro de gracia, ya que consideró que fue a medias y que eso fue lamentable. Tras esto, el conductor también se refirió a que como Sofía fue la primera en levantar la voz, la empresaria se ardió.

Aragón recalcó que el problema real fue ese, ya que en la disculpa, Jones no dijo que se equivocó con las palabras que utilizó. Pero aseguró que la gente que trabajó con ella a lo largo de su preparación la va a apoyar, porque sabe que ella fue profesional y que las cosas que dijo su es exjefa no eran ciertas.

La conductora de Azteca (Aragón) aseguró que todo lo que ella dijo no le afecta en nada, ya que nunca escondió que sí sufrió depresión, pero que todo eso quedó atrás luego de que hizo un trabajo psicológico y por tal motivo no le afectó en nada lo que "reveló" Jones.

"Yo siempre dije que sufrí un tema de depresión hace mucho tiempo y que es algo que yo ya superé y es algo que trabajé y por eso doy conferencias desde hace más de cinco años. Por eso ella sabía que si decía eso me iba a lastimar, pero no me pega, porque es algo que yo ya tengo trabajado, porque es algo que estoy muy tranquila. Mi vida personal, profesional en estos momentos es tan plena que realmente no me afectan las declaraciones tan...No quiero decir la palabra de lo que ella dijo".

En ese momento "El muñeco" como le dicen a Daniel terminó la idea: "Es decir pinche vieja, no lo vamos a negar, porque te voy a decir lo que pasa, tú no puedes salir y hablar mal de algo que supuestamente has construido. De todas esas mujeres de las que habló, de todas esas participantes a las cuales lastimó en su mayoría, porque lo han ido diciendo desde que tú tuviste la valentía de hacerlo y que seguro irán saliendo más, estás hablando de ti misma, como tú lo dices en el sentido de que si eran drogadictas que si eran no sé qué y si tú las aceptas en tu... Es un balazo en la pierna", expresó.

Sofía respondió que no quiere realizar una demanda y que sólo ella busca hablar y dar a conocer su verdad de lo que vivió dentro del certamen. También aclaró que no le interesa quedarse con la franquicia y que ni Tv Azteca tiene ese interés.

Ante todo esto, Aragón le agradeció a Lupita Jones por todo lo que hizo por ella, al darle una plataforma y por el apoyo que recibió, pero le aclaró que todas las concursantes también le han dado mucho a su directora y que por ellas también tiene lo que ha logrado a lo largo de muchos años.

¡En exclusiva para #Ventaneando! Sofía Aragón alza la voz contra Lupita Jones y ahora impulsa el movimiento "La verdad detrás de mi corona". Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/3NOZuODq8j — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 24, 2020

