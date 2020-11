Damián Alcázar explica el éxito de su podcast, uno de los más escuchados del año

Dar voz al podcast "Fausto", le ayudó a Damián Alcázar a entender más la capacidad de los seres humanos de dar la vida por alguien pero también de quitarle la vida a alguien.

"Es una cosa muy rara que tienen los seres humanos", comentó en conferencia de prensa.

La segunda temporada del podcast de crímenes reales que sucedieron en México tiene 9 episodios y está disponible en la plataforma Spotify a partir de hoy.

"Hay gente que es capaz de bombardear todo un pueblo y acabar con niños y ancianos y hay otra que da la vida por salvar el bosque y eso siempre te deja un aprendizaje respecto a qué es la vida", dijo.

"Cada narración me va haciendo más sabio, no en general ni quiero ser pedante ni mucho menos sino conmigo mismo, entiendo más a los seres humanos, al ser humano que soy, eso es lo que me da Fausto".

El producto auditivo fue reconocido como el podcast del año por la cantidad de escuchas que presentó en la plataforma de Spotify. Además el actor mexicano adelantó que habrá una tercera

"Saber de estas historias, ponerse en esas circunstancias, disfrutar de la narración y saber la complejidad de los seres humanos siempre es muy atractivo", consideró Damián.

El histrión compartió su opinión con respecto a cuál es el motivo de que tanta gente lo haya escuchado:

"Por desgracia las circunstancias por las que hemos atravesado estos últimos 35 años son realmente muy violentas y estar luchando como sociedad e individuos para mejorar y retomar nuestros valores, para esta maravilla que es la vida y permitirle al otro que no solamente viva sino que sea feliz, creo que eso es lo que nos tiene atrapados a esas historias".

Durante la conferencia y de acuerdo con los cambios que la pandemia propició en el público, la gente de Spotify informó que hubo un crecimiento de más del 400% en la ingesta de podcast especialmente en Latinoamérica, tendencia que consideran que permanecerá.

