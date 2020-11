Dafne Keen lucha contra el patriarcado y el racismo

A sus 15 años, la actriz Dafne Keen ha interpretado papeles fuertes que rompen estereotipos, uno de ellos como coprotagonista de la cinta Logan (junto a Hugh Jackman) y otro a la cabeza de la serie de fantasía His dark materials.

La actriz de raíces inglesas y españolas comparte que pone especial atención cuando elige un proyecto.

“Siempre tengo en cuenta si son machistas, racistas, y todos los proyectos que he hecho creo que han sido bastante feministas”, comparte Keen en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Todos los personajes que he hecho han sido de niñas jóvenes que, sin darse cuenta, están luchando básicamente contra el patriarcado y me encanta”.

Para Keen, la segunda temporada de His dark materials (La materia oscura), que se estrena en el canal de paga HBO y su plataforma HBO GO el próximo lunes 16 de noviembre, tiene además un extra: los dos personajes principales son una chica (Dafne) y un niño de color (el inglés Amir Wilson).

“No es nada normal que esos sean los héroes”, considera.

En la serie, basada en las novelas homónimas de Philip Pullman, Dafne interpreta a una niña de nombre Lyra, quien para esta temporada llega a una ciudad abandonada dentro de un nuevo mundo al que cruza por el puente que abrió su padre Lord Asriel (interpretado por James McAvoy en la primera entrega). Ahí conoce a Will (Amir Wilson) y comienzan la búsqueda del padre de éste.

La hija del actor inglés William Keen y la actriz española María Fernández comparte cómo ha vivido ella misma ciertos temas de racismo, por ejemplo ha visto que en lugares como Inglaterra existe xenofobia; para ella es como si las personas tuvieran miedo a la gente extranjera.



Compañeros. En la historia de fantasía, cuya temporada dos estrena el 16 de noviembre, cada ser humano tiene un daimonion, que es el alma de la persona pero con cuerpo en forma de animal.

Aunque se sabe privilegiada al hablar fluidamente inglés y tener la piel más clara, eso no ha librado de haber sido señalada en el pasado.

“No me puedo quejar, no soy de una minoría; aparte de ser mujer, soy hispana —que en muchos países está mal visto— pero en Inglaterra me pasan estos comentarios estúpidos del color de mis ojos (oscuros), mi pelo (negro), que en verano me pongo muy morena y la gente me dice cosas como: ‘¡oh, por Dios, estás muy bronceada!’ No hace falta comentar eso. Si tú ves a una chica inglesa y le dices: ‘¡Dios, cuántas pecas!’ no lo veo necesario, y tienen siempre como una manera de mirarte desde arriba”, cuenta.

“Siempre me ha pasado esto de que te miran desde arriba, como que no te desprecian pero se sienten un poco superiores, que son la élite y yo con lo privilegiada que soy, digo: me imagino lo horrible que debe de ser el trato a personas de color, si yo siendo blanca lo paso así”.

En sus próximos trabajos, Dafne quisiera mostrar que ser hispana implica un mayor abanico de colores que los que usualmente se muestran en cine y televisión.

La actriz explica que ser español no se remite sólo al flamenco y el jamón, así como Latinoamérica es inmensa y no se reduce a bailar salsa, pues considera ofensivo que se simplifique un continente o un país debido a los estereotipos.

“Estoy harta de ver que las mujeres latinas que están representadas en el cine son todas enérgicas y un poco alocadas y ese es un estereotipo que el sistema se ha montado en su cabeza y que lo han explotado hasta el punto de que a mí me conocen en la vida real y me dicen: ‘es que los españoles, tú debes echarte a la siesta y seguro que bailas flamenco y toda tu familia bebe sangría’.

“Me encantaría hacer un personaje en el que hago de hispana pero que no tenga que hacer de alguien que sea feisty (luchador) del estereotipo latino, darle la vuelta, porque es cierto que hay un montón de gente latina que es callada y más para adentro y tengo ganas de hacer algo que sea muy distinto a lo que se ve normalmente”.



Dafne protagoniza la serie junto al inglés Amir Wilson.

Dafne comparte que para ella es un honor interpretar a Lyra y adelanta que en la segunda entrega, que contará con ocho episodios, todo será más introspectivo en comparación con la anterior, por lo que los personajes vivirán “una tormenta”.

“El mensaje más importante de la serie es la reflexión que tiene en cuanto a lo humano, lo que es ser una buena persona”, explica Keen.

“Me parece que es algo que no hemos visto muchas veces antes ni en el cine ni en las series, una historia de alguien que empieza siendo normal y acaba como una heroína y al final me encanta el mensaje de la dualidad humana y que es como la vida: no todo es blanco y negro, hay tonos de gris y que son más difíciles de leer”.

Datos



- 3 novelas tiene la obra de Philip Pullman, en la que se basa la serie.

- 8 episodios conforman la segunda temporada, que se estrena por HBO.

Frase



