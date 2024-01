Cynthia Urias celebra la vida tras ser operada: "me quitaron un tumor y media glándula"

Cynthia Urias, conductora del programa "Cuéntamelo ya" compartió con sus seguidores en redes sociales que está pasando por un momento de salud complicado, se recupera de una cirugía que le practicaron hace unos días.

La conductora de 44 años no había hablado de su problema de salud, a través de una serie de fotos dio algunos detalles de lo que se trata, y lo celebró regresando al programa, donde sus compañeras le brindaron palabras de aliento.

Urias es un rostro conocido en la televisión mexicana, participó en la telenovela "El juego de la vida", "Así son ellas", "Clase 406" y "Mujer de madera"; fue invitada por el productor Pedro Damián para tener una participación especial en la telenovela "Rebelde" y "Niña de mi Corazón".

¿De qué operaron a Cynthia Urias?

Cynthia Urias se cometió a una cirugía en la que le retiraron un tumor y media glándula, así lo explicó en una publicación que acompañó con algunas fotografías en las que se observa su recuperación en el hospital.

"Ayer les dije que era una semana especial, por algo tan sencillo como haber terminado mi semana laboral, abrazo mi cuerpo que me permitió hacerlo, hace unas semanas me operaron de la tiroides (me quitaron un tumor y media glándula) y aunque la recuperación ha sido complicada, agradezco cada una de las enseñanzas a lo largo de los días, gracias a mi familia y amigos que no me soltaron en días de incertidumbre, gracias a Dios por darme la salud, la fe y certeza siempre, a mis doctores que con toda su sabiduría y paciencia me han tratado y sacado adelante. ¡Seguimos upa upa! ¡Que viva la vida!", escribió.

Cynthia Urias mostró fotos de su recuperación.

Compañeros y colegas celebraron la noticia con comentarios alentadores. "¡Mana hermosa! Qué alegría tenerte bien y de vuelta a las andadas. Love siempre", escribió Odalys Ramírez; Paul Stanley opinó: "Te amamos morrita siempre saludable nunca insaludable #Ladyglutenfree".

La también locutora está casada con Jorge Cantú, exjugador de los Diablos Rojos del México de la Liga Mexicana de Béisbol.

Cynthia Urias y sus días en el hospital mientras se recuperaba de cirugía.

