"Cuquita siempre ha tenido voz": Iliana Fox

El próximo lunes 16 de mayo se estrena la esperada segunda temporada de la bioserie de Vicente Fernández, “El último rey: el hijo del pueblo”, donde Cuquita seguirá teniendo una importante presencia en el universo del cantante fallecido en diciembre pasado. En la ficción, Iliana Fox es quien da vida a la esposa del Rey en su etapa adulta y, desde su punto de vista, Cuquita sí tiene una voz, aunque no sea pública.

“Que nosotros no veamos a Cuquita no quiere decir que la señora no tenga voz ni voto, que sí lo tiene y sí se va a ver eso en la historia”, dijo.

En la primera temporada se echa un vistazo a cómo se construyó la relación entre ambos, en un contexto de pueblo donde ella no podía trabajar. También se ve su dolor durante el secuestro de su primogénito, Vicente Jr.

“Lo que pasa es que no hay tanto de ella porque ella eligió tener una vida no pública, hay dos o tres videos que existen de ella y los vi (para construir el personaje), el libro sí me sirvió mucho, las pocas entrevistas que ha dado también las vi, también me sirvió preguntar a gente cercana, sí tengo gente cercana que ha convivido con la familia Fernández, pude platicar con esas personas y también es una creación y aproximación mía, esta es una versión mía”, contó.

En la última edición de los Grammy Latino, Vicente Fernández ganó un premio póstumo por Álbum de música regional mexicana. De allí en fuera, el último comunicado público sobre sus acciones legales ante la serie de TelevisaUnivision fueron el pasado 17 de marzo de este año, donde decía que tres jueces federales de amparo otorgaban la suspensión a la señora Cuquita “Para que sigan surtiendo efectos las medidas que impuso la autoridad Federal (IMPI), ordenando no transmitir la ilegal bioserie.

Unos días antes, el 14 de marzo, por primera vez Cuquita cobró protagonismo al subir un video desde la cuenta de Vicente Fernández en la que mostraba su molestia con Televisa, con Pablo Montero y con la bioserie.

“Por un lado entiendo el sentir, pero también Vicente siempre se entregó a su público y éste tiene derecho a conocer su historia; hay ciertas partes que son incómodas y ¿quién quiere volver a vivir ciertas cosas? Por ahí puedo entender la preocupación, pero puedo asegurar que esta producción está hecha con tanto cariño que van a terminar por sentirse más orgullosos de él”, externó al respecto, Iliana Fox.

En la primera temporada se mostró su camino previo a la fama, la muerte de su madre, la pobreza a la hora de tener a Vicente Jr. así como el secuestro de éste y la relación entre los hermanos y los roces con uno de ellos: Gerardo.

“Yo confío también en la ley, en que no va a permitir la censura”, agregó Iliana.

