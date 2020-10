Una noche dedicada al rock tapatío y en español se vivió este domingo como parte del concierto GDL Rock.

Con la participación de grupos como La Revolución de Emiliano Zapata, Cuca y Rostros Ocultos, durante el show de más de dos horas demostraron que Guadalajara no es sólo tequila, sino también semillero de rock.

Con el escenario del Auditorio Telmex como sede, el concierto se suma a los eventos realizados en formato digital a causa del coronavirus que ha impedido la realización de eventos multitudinarios.

"Muchas gracias por haberse conectado con La Cucaracha en estos tiempos, por favor cuídense mucho y espero verlos pronto en carne y hueso", comentó José Fors, vocalista de la banda Cuca.

El grupo nacido a finales de los años 80 fue el encargado de cerrar la noche interpretando temas como "Arre Lulú", "No me digas que no", "Son del dolor" y "Cara de pizza".

nrv