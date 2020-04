El conductor de televisión Pedro Prieto espera que los mexicanos tomen en serio todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar más contagios de Covid-19 y no suceda lo mismo que en España e Italia.

“Yo pienso que lo que le pasó a España es que veía lo que le estaba pasando a Italia, pero aunque lo veía de cerca no se lo tomó en serio; pensaban que no iba a llegarles a ellos. Entonces no tomaban las medidas necesarias, como mantener la distancia, los cuidados de lavarse las manos, usar cubrebocas y guantes, no cerraron a tiempo los lugares, no se tomaron las noticias con importancia”, comentó a EL UNIVERSAL.

El español señaló que espera que las personas que siguen sin creer cambien pronto su forma de pensar y ayuden a evitar la propagación del virus.

“Hay mucha gente que todavía no se lo cree y eso me da mucha lástima, coraje. Piensan que son mentiras de los noticieros, pero yo que tengo a mi familia en España (confirmo que) es verdad, tengo mucha consciencia sobre eso. Hay mucha gente que tiene que salir a ganarse el pan de cada día, pero que lo hagan de una forma en donde tengan mucho cuidado, para que se protejan y también a su familia”, dijo.

Explicó que como su familia que se encuentra en Madrid ha hecho de todo, en especial manteniéndose en casa. “En España están muy mal, de hecho yo tenía un vuelo para el 5 de abril, pero lo tuve que dejar abierto por la política que tienen ahorita los vuelos. Sí podría ir allá a ver a mi familia, pero nadie me asegura que pudiera de regresar”, explicó.

También lee: En cuarentena, Marañón "mata dos pájaros de un tiro"

“Yo tengo una abuela que tiene 94 años que está en casa, tomando todos los cuidados porque allá el número de muertes es bastante alto. No estamos con miedo, pero sí estamos muy prevenidos”, añadió.

El conductor del programa "Hoy", que por lo regular se encuentra en el “Camioncito” conviviendo con las personas, afirma que ya se está volviendo loco por el encierro, pero lo soporta porque es por el bien de todos.

“La productora dijo que por prevención fuéramos menos personas en el estudio y entonces estoy trabajando desde casa. Estamos haciendo enlaces en vivo, informando a la gente de todo esto del coronavirus y bueno, entretener ahorita de eso se trata”.

El "Camioncito de Hoy" fue uno de los primeros en dejar de circular debido a que era de las secciones que conglomeraba mucha gente en donde se paraba.

También lee: Bárbara Islas se mantiene al aire por necesidad, pese a cuarentena

“Si era muy complicado guardar la distancia con toda la gente, aparte hay muchas personas que van, te quieren abrazar, y no se puede. En el momento sí caímos en cuenta y por eso decidimos no exponer ni a la gente ni a nosotros, pero extraño muchísimo el contacto con la gente. Es una de las cosas que más extraño, estar con ellos en el camioncito, verlos felices abrazándolos, besándolos…”, dijo.

El español considera que México es un país fuerte y con la unión de todas las personas ha demostrado que puede salir adelante, no importando las circunstancias, como cuando lo hizo en el terremoto del 2017.

“México ha demostrado que es un pueblo siempre unido, que la gente se compromete a una causa y más porque este virus ataca a todos por igual y yo lo vi aquí cuando ocurrió el ultimo sismo tan terrible. Vi una unión como nunca antes lo había visto en mi vida, de seres humanos sin diferencias y creo que eso es lo nos puede salvar a todas y nos da esperanza”.

nrv