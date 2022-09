A cuánto asciende la fortuna de Johnny Deep, tras el juicio con Amber Heard

Durante los últimos meses todos fuimos testigos del extenso juicio que enfrentó a los actores Johnny Depp y Amber Heard. El actor denunció a su ex pareja por difamaciones y el protagonista de “Piratas del Caribe” resultó victorioso.

Al finalizar el juicio, el juez decidió que Amber Heard debía pagarle a Johnny Depp 10 millones de dólares. En la resolución se precisa que 10 de esos millones son en concepto de daños compensatorios y los 5 restantes por daños punitivos, los cuales la jueza redujo a $350 mil dólares, de acuerdo con el tope legal del estado de Virginia.

¿Cuánto tuvo que pagarle Johnny Depp a Amber Heard?

Amber Heard no fue la única que tuvo que pagar tras la finalización del juicio, ya que Johhny Depp tuvo que pagarle a su ex pareja 2 millones de dólares, debido a la contrademanda.

Tras realizar este pago de 2 millones de dólares, muchas personas se preguntaron a cuánto asciende la fortuna del actor, ya que Depp no se mostró muy compungido cuando le dijeron que tenía que pagar esa suma de dinero, fue como si le hablaran de un vuelto.

¿Cuál es el patrimonio neto de Johnny Depp?

En 2018 la revista Rolling Stone aseguró que el actor perdió 650 millones de dólares por cumpla de su empresa de gestión, y Depp demandó a The Management Group por “negligencia, incumplimiento del deber fiduciario y fraude”.

Además, en 2019 (antes del juicio con Amber Heard), el patrimonio neto de Johnny Depp era muy alto. Se estimaba que tenía una fortuna de 100 millones de dólares. Las ganancias totales de Depp del juicio a $8,35 millones, lo que aumentó su patrimonio neto en casi $10 millones.

El sitio web Celebrity Net Worth asegura que el patrimonio neto de Depp en 2022 es de $150 millones de dólares. Y es que su fortuna en realidad aumentó en aproximadamente $ 50 millones desde 2019 a pesar del golpe en su carrera que recibió del juicio.

¿Cuándo se estrenará la película sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard?

Recientemente la plataforma de streaming HBO Max lanzó dos series documentales tituladas “Johnny vs Amber” y “Johnny vs Amber: juicio en EEUU”. Sin embargo, el próximo 30 de septiembre se estrenará en la plataforma de Tubi una película para televisión llamada “Hot Take: The Depp/Heard Trial”. La cinta seguirá la tumultuosa relación, dentro y fuera del juicio, de Depp y su ex esposa Heard.