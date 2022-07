Cuando la ruptura de Deep Purple ayudó a la creación de otros grandes del Rock

La banda británica Deep Purple cuenta hoy con más de 50 años de historia, desde su formación a finales de los años 60 hasta el lanzamiento de su más reciente álbum en 2021.

Pero, si bien han cambiado en diversas ocasiones de alineación, hay una fecha que marcó no sólo a los intérpretes de “Smoke on the water” sino al rock en sí, pues sirvió como precedente para la creación de otras figuras representativas y ya clásicas del género.

Un día como hoy, el 19 de julio, pero de 1976, se desintegró por primera y única vez en su historia la agrupación.

En palabras del crítico musical Jorge Soto, fue pionera y precursora del heavy metal y el hard rock, junto a la emblemática Black Sabbath.

La separación, que duró de 1976 a 1984, significó también el nacimiento de la banda de hard rock Whitesnake, el heavy metal de Rainbow y la breve, pero también importante banda de rock Paice Ashton Lord. ¿Por qué sucedió esto?

Origen

Tras surgir como un grupo abierto bajo el nombre Roundabout (y por idea del baterista Chris Curtis) tuvo a Jon Lord (teclado), Ritchie Blackmore (guitarra), Nick Simper (bajo), Rod Evans (voz) e Ian Paice (batería) como primera alineación.

Fue entonces que decidieron adoptar el nombre que los llevaría a la fama, su primer álbum fue “Shades of deep purple”, de 1968.

Posterior a ello, se convertiría en 1969 en la primera banda en tocar rock con una orquesta filarmónica en vivo en el “Concerto for Group and Orchestra”, luego de haber lanzado su segundo disco ese mismo año (“The book of Taliesyn”, 1968), en el que además de sus temas propios versionaron a Neil Diamond con “Kentucky woman”, a The Beatles con “We can work it out”, y recuperaron el clásico de Phil Spector, escrito para Ike & Tina Turner, “River deep mountain high”.

Fue a partir de entonces que surgió la primera modificación en la alineación de la banda, la que sin saberlo traería la época más exitosa desde el año 1969 hasta 1973, con la cual conseguirían ser nombrada como la banda más ruidosa por el libro Guinness de los récords.

Desde 1973 y hasta su disolución oficial en 1976, Ritchie Blackmore abandonó la agrupación y llegaron a ella nombres como Tommy Bolin y David Coverdale, por lo que la banda se encontraba lejos de estar en su mejor época cuando se dio la separación, en 1976.

Pasión por la música

Tras la que se considera como su única separación oficial, y debido a las ganas de querer seguir haciendo música, los músicos en solitario comenzaron a apostar por nuevos proyectos.

Así, el guitarrista Ritchie Blackmore formó el grupo Rainbow, en 1975, mientras que Ian Paice y Jon Lord se unieron a Tony Ashton para formar Paice Ashton Lord, banda que estuvo activa por únicamente dos años, lanzando un álbum.

David Coverdale fundaría junto a Micky Moody la banda Whitesnake, que desde mediados de los años 70 y a la fecha suman 13 álbumes de estudio, siendo el más reciente “Flesh & blood”, de 2019.

Nueva vida a Deep Purple

El año 1984 enmarca el regreso de la banda con su alineación más exitosa cuando los integrantes Ian Paice, Roger Glover y Blackmore grabaron “Perfect strangers”, contando también con Jon Lord e Ian Gillan hasta 1993, cuando la relación entre Blackmore y Gillan se volvió insostenible.

Desde entonces, señala el columnista Jorge Soto, no se vio nunca una etapa de decadencia sino hasta los años 2000, cuando la banda comenzó a lanzar álbumes que, a decir de él, no mantuvieron el alto nivel que presentaba con anterioridad; algunos ejemplos de esos discos irregulares son “Bananas” (2003), “The battle rages on” (1993) o “Rapture of the deep” (2005).

Sin embargo, la vigencia de Deep Purple hasta el día de hoy, según palabras de Soto, se debe a los temas que la banda enarboló durante sus mejores épocas.

“Tienen composiciones que se han convertido en verdaderos clásicos del cancionero del rock de todos los tiempos, y no nos cansamos, ni nos cansaremos, de escucharlas”.

El último lanzamiento de la banda llegó en 2021, con el álbum “Turning to Crime”, donde realizaron covers de artistas como Fleetwood Mac, Love y The Yardbirds entre otros, y se compone de 13 temas.

Pero pese a su vigencia, son cada vez menos las bandas de rock en cualquiera de sus tipos, y según Jorge Soto, estas siempre serán necesarias en la escena musical mundial.

“Por supuesto se necesitan. A pesar de que, una vez cada tanto, se han expedido actas de defunción del rock, a éste —a pesar del reggaetón, la música electrónica, las boybands y la música pop desechable— aún se le mueve la patita y se ven destellos que dan esperanza, como el trío de hermanas de Monterrey, The Warning; la banda de Washington Stone Horses o Machine Gun Kelly, entre otros”.