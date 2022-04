Cuando el escándalo apaga las luces del teatro

El teatro es un espacio casi sagrado para los actores, donde todas las noches ponen a prueba su talento y profesionalismo; cada función es distinta y todo puede suceder, por eso se concentran en su trabajo y pocas veces se sabe de escándalos o polémicas; sin embargo, tampoco este medio ha estado exento de ellas.

LUCERO

La cantante Lucero es una de las estrellas consentidas del público y la prensa, como lo demostró el pasado lunes, cuando asistió al estreno de la obra “Te amo, eres perfecto... ¡ahora cambia!”, donde departió con los medios amigablemente; pero el 14 de agosto de 2003 su trayectoria limpia de escándalos tuvo un tropiezo que aún es recordado, a casi 19 años de sucedido.

Se celebraban las 100 representaciones de la obra “Regina”, que ella protagonizaba, y estuvieron Silvia Pinal y Ernesto Alonso como padrinos de develación, al final no hubo entrevistas, pero los medios intentaron subir al escenario para obtener una declaración, fue cuando Fernando Guzmán López, guardaespaldas de Lucero, sacó su arma y encañonó a camarógrafos y reporteros.

Leer más: Placeholder for empty or inaccessible "Custom: banner-bbva" ¡Camilo y Evaluna se convierten en papás de una niña!

Al día siguiente Lucero se vio obligada a ofrecer una conferencia de prensa para hablar de lo sucedido, pero se comportó como nunca se había visto.

“Soy grosera porque a esto me han orillado a lo largo de muchísimo tiempo, no es una cosa que sucedió anoche. Lo que ha pasado es que me han colmado la paciencia”, declaró Lucero, intentando justificar lo sucedido, pero días después en una entrevista con Joaquín López-Doriga aceptó que se había equivocado con su actitud, pero el mal estaba hecho y tuvieron que pasar dos años para que su carrera volviera a brillar.

VERÓNICA CASTRO

El regreso a los escenarios teatrales de Verónica Castro era muy esperado, pero no llegaba la obra que la convenciera para hacerlo, hasta que la productora Fela Fábregas (q.e.p.d.) le ofreció trabajar en “Aplauso” y ella dijo que sí.

La obra se estrenó en julio de 2016 y tenía mucho éxito, pero en septiembre de manera abrupta la productora decidió dar por terminada la temporada, lo que desconcertó a Verónica, quien intentó por todos los medios convencer a Fela de que llegaran hasta diciembre como estaba planeado, e incluso le planteó la posibilidad de salir de gira por la República, con tal de que la puesta en escena no parara, pero se topó siempre con negativas.

Entonces comenzó un ir y venir de declaraciones entre ambas mujeres, Fela Fábregas asegurando que la obra continuaría en el Teatro Manolo Fábregas, que en ese momento estaba por terminar su remodelación, y Verónica asegurando que la productora se negaba a dejar que alguien más tomara la obra y que la trató muy mal cuando intentó hablar con ella.

“Yo doy por terminado mi trabajo con la señora Fela Fábregas porque no se me hace nada correcto cómo me trató... al final me habló muy mal, me sentí agredida. No sé por qué a mí no me la da, pero esperar a ver a qué horas puede o quiere ponerla en el Manolo para reabrir un teatro, que ha estado cerrado varios años, se me hace una falta de respeto”, declaró Verónica Castro, quien a pesar de todo dio las dos últimas semanas de funciones antes de que la obra cerrara.

Leer más: Cadáver del rapero Goonew aparece en fiesta de centro nocturno



AMOR ETERNO”

El proyecto de Omar Suárez fue anunciado con bombo y platillo, el musical “Amor eterno” se estrenaría a tan sólo tres meses de la muerte del divo de Juárez, Juan Gabriel, de quien tomaron sus canciones para dar forma a la historia de este montaje, que protagonizaba Mariana Seoane, Pablo Montero, Dulce, Manoella Torres, Mauricio Martínez, por mencionar algunos, y que levantaría el telón en el Teatro San Rafael.

Pero durante el estreno que se llevó a cabo el 20 de noviembre de 2016, mientras la segunda función se llevaba a cabo, Zuleyma Huidobro, la entonces directora general de Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc, llegó a poner los sellos de clausura, alegando que el productor presentó un aviso extemporáneo para la Presentación de Espectáculos Públicos y además no cumplía ni acreditaba el permiso de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) para usar las canciones y música de Juan Gabriel, así que la gente tuvo que salir por la entrada al salón de ensayos del teatro.

Entonces comenzó una disputa entre Omar Suárez y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Universal Music Publishing Group (UMPG) y el heredero universal de Juan Gabriel, Iván Aguilera Salas, por el uso de las canciones del cantautor.

A pesar de que una semana después la obra retomó su temporada, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial intervino (IMPI) y volvió a detener la obra, como una manera de cuidar el legado de Alberto Aguilera Valadez, nombre real de Juan Gabriel. Varias veces se intentó retomar la obra, incluso después de una temporada detenida y 29 millones de pesos que Omar Suárez dejó en garantía para poder usar los temas de michoacano, el final era inminente para este musical, que en agosto de 2017 enfrentó una última clausura.

“MENTIRAS”

El musical “Mentiras” estaba por cumplir 12 años en cartelera y reanudaría funciones en julio de 2021, después de las restricciones que las autoridades impusieron debido a la pandemia, pero al final esto no fue posible porque inició un pleito legal entre el autor de la obra, José Manuel López Velarde, y el productor Morris Gilbert, ya que el primero rescindió el contrato que tenía firmado con la empresa Mejor Teatro, asegurando que habían incumplido diversas cláusulas y al no corregir el error, tenía la posibilidad de terminar su trato con el productor.

Un intento de Gilbert por registrar la marca Mentiras y falta de pagos de regalías por las giras de la obra en el interior de la República fueron las razones que López Velarde dio para terminar su sociedad con Gilbert, aunque este último aseguró que todo se estaba haciendo de acuerdo a la Ley y pagaba puntual lo que correspondía.

Finalmente, las partes no llegaron a un arreglo y terminaron definitivamente su relación laboral.

A finales de 2021 López Velarde anunció el regreso de “Mentiras”, pero ahora de la mano de Bobo Producciones y Alejandro Gou, quien destinará el Teatro Aldama para que sea el hogar del musical, tanto en su versión tradicional como la versión “Mentidrags”. La temporada de “Mentiras” iniciará el 13 de mayo.

TEATRO DE LA REPÚBLICA

En febrero de este año, un tik tok del productor Salvador Varela junto a su madre Gina Romand denunciaba el despojo que su familia sufrió por parte de Patricia Luna Meneses, exasistente de su padre Alfredo Varela (q.e.p.d.), al quedarse con el Teatro de la República, cuya concesión ellos mantuvieron a lo largo de 50 años.

La actriz Gina Varela explicó que Luna Meneses aseguró que al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, organismo al que pertenece el recinto, ya no le interesaba seguir trabajando con ellos y querían recuperar el teatro, el cual acababa de ser remodelado, pero en realidad ella se quedó como productora.

La mujer que trabajó durante 26 años con Alfredo Varela reclamó a los miembros de Teatromex, como Tina Galino, Alejandro Gou y Claudio Carrera, el hecho de que no fuera tomada en cuenta como productora, lo que alertó al gremio y se lo comunicaron a la familia Varela que, asegura, hará lo posible por recuperar el recinto, pero hasta el momento nada ha pasado y su nuevo operador, Alonzzo Producciones, ha preferido guardar silencio al respecto y seguir trabajando para que el teatro vuelva a estar presente ante la gente.