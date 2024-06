Críticas a Kourtney Kardashian por no felicitar a su ex, Scott Disick, en el Día del Padre

Kourtney Kardashian, actualmente disfrutando de la maternidad junto al baterista de Blink-182, Travis Barker, generó controversia entre sus seguidores al no felicitar públicamente a su ex Scott Disick en el Día del Padre.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria compartió un emotivo mensaje dirigido al músico, agradeciéndole por ser un padre ejemplar para su hijo Rocky y "nuestros hijos".

"Nos mantienes a salvo y protegidos y nos cuidas. Tener una familia contigo es el cielo. ¡Feliz de celebrarte!", se lee.

Travis Barker y su hijo Rocky. Foto: Instagram.

Las imágenes compartidas mostraban momentos familiares con Barker, destacando lo feliz que se siente con él. Sin embargo, la omisión de cualquier referencia a los retoños que comparte con Scott, Mason, Penelope y Reign, desató críticas entre los internautas, quienes consideraron la acción como irrespetuosa hacia Disick.

Comentarios como "Demasiado equipaje, ¿qué pasa con Justin Bieber y Scott, que también tienen hijos contigo?", "Ella es una fichita. Pobre Scott” y “La forma en que ella sigue olvidando que tiene otros niños, ya ni siquiera se preocupan por ellos", reflejaron la molestia de los internautas.

No obstante, otros salieron en defensa de Kourtney, argumentando que su relación con Disick no había sido la mejor. Mientras tanto, Scott Disick celebró el Día del Padre con sus hijos en una lujosa cena en Malibú. Hasta el momento, Kourtney no ha respondido a las críticas.