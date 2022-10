Cristian Carabias, hijo de Ximena Duque reveló a que se dedica para ganarse la vida

“Corazón valiente”, “Santa Diabla” y “Dueños del paraíso” son solo algunos de los proyectos que han contado con la participación de la talentosa actriz Ximena Duque.

Últimamente no ha sido la carrera de Ximena Duque lo ha llamado la atención de la prensa, sino una drástica decisión que tomó su hijo mayor, Cristian Carabias.

¿A qué se dedica Cristian Carabias?

El hijo de Ximena Duque decidió no estudiar en la universidad. A sus 18 años, el hijo de Ximena Duque optó por convertirse en un influencer de redes sociales. Sin embargo en su perfil de Instagram el joven es consultado todo el tiempo por qué no quiere continuar con sus estudios.

"Esas son las dos cosas que siempre me preguntan en persona, por las redes, por los comentarios… donde sea siempre son esas preguntas", asegura Cristian Carabias.

"Yo me gradué de High School en junio, hace casi cuatro meses. Me gradué de High School, no fui a la universidad, no tengo planeado ir a la universidad, así que no estudio. Sé que muchos de ustedes van a decir 'tienes que ir a estudiar, eres un vago, muy mal que no vas a estudiar…'. Ya lo he leído todo, me lo han dicho todo y no me importa", continuó Carabias.



Foto: Ximena y Cristian. Fuente: Instagram @carabiascristian

"La universidad no se va a ninguna parte, si en 3 años decido ir a la universidad voy a la universidad, la universidad no se va a ir a ninguna parte, siempre va a estar ahí. No tengo planeado ir, pero siempre está ahí por si acaso, por si quiero ir, siempre está ahí", finalizó Cristian Carabias.



Foto: Ximena y Cristian. Fuente: Instagram @ximenaduque

El hijo de Ximena Duque asegura que no necesita estudiar para tener éxito en la vida, e incluso acepta que no todas las personas opinan igual que él. Sin embargo Cristian Carabias no solo se dedica a las redes sociales. "Soy entrenador personal, también tengo mis redes sociales que de ahí genero ingresos", explicó el joven.