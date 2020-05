"Crepúsculo" está de regreso con su versión más oscura, “Midnight Sun”

Stephanie Meyer, autora de “Crepúsculo”, anunció el lanzamiento de una novela basada en la perspectiva de Edward Cullen. Este nuevo libro se llamará “Midnight Sun” y estará listo el 4 de agosto.

“Es un momento loco y no estaba segura de si era adecuado publicar este libro, pero algunos de ustedes han esperado por tanto, tanto tiempo”, comentó la escritora a una entrevista a Good Morning America.

Para la autora ya era demasiado tiempo de espera a sus seguidores, sobre todo ahora que se necesitan alguna distracción del mundo real. “Estoy muy emocionada de finalmente compartir esta historia contigo”, agregó Meyer.

