Courteney Cox y su mayor arrepentimiento con las cirugías estéticas

Casi 20 años han pasado desde la transmisión del último capítulo de la exitosa serie de televisión “Friends”. La producción de Marta Kauffman y David Crane recibió varios premios y sus actores son recordados con mucho cariño hasta el día de hoy.

Una de ellas es Courteney Cox, quien encarnó a Monica Geller, la mujer del grupo de amigos con la obsesión de ordenar todo: momentos, objetos, eventos, etc. La artista en la actualidad transita los 58 años y en varias oportunidades ha sido noticia por sus intervenciones quirúrgicas de tipo estéticas.

En conversación con The Times, Courteney se mostró arrepentida por estos procedimientos. “No me di cuenta de que en realidad me veo rara con las inyecciones y haciéndome todas esas cosas en mi cara. Hoy claramente no me las haría”, fue parte de las emociones que compartió la histriónica en la entrevista con dicho medio.



La productora estadounidense finalmente llegó a una conclusión muy personal: “Tengo que parar. Esto es una locura [...] No hay nada de malo en estar al borde de los 60″. De esta manera, quedó en evidencia que el paso del tiempo en su cuerpo ha sido algo difícil de asimilar para la protagonista de las películas de “Scream”.



Sin embargo, en plena intimidad y confesiones, también afirmó tener cierta “adicción” por los productos de belleza rejuvenecedores. Pero finalmente confesó que está viendo la vida desde otro punto de vista: “He aprendido mucho. Ahora sé cómo disfrutar de las cosas, qué hacer para mejorar como persona y qué tengo que dejar ir de mi vida”. La actriz también hizo hincapié en valorar la experiencia ganada en el mundo de la actuación y en la vida en general, para afrontar las situaciones que vengan en el futuro con un poco más de tranquilidad.