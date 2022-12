Corridos para los de a pie

En Tik Tok hay una cuenta con una frase en su descripción: “Compongo rolas para gente buena y trabajadora”. Héctor del Norte es compositor de corridos, pero no de capos o famosos, sino de gente común.

Su primer corrido viral fue “El gringo”, inspirado en las historias que le contaban dos amigos cocineros en Estados Unidos, migrantes poblanos. “En su único día de descanso se ponían hasta atrás, pero a pesar de eso siempre llegaban a trabajar; era su forma de olvidar todo aquello que extrañaban de México. Al final del día son gente triunfadora porque se ganan la vida de forma honesta, son personas que luchan y cuyas historias merecen ser contadas”, dice el tiktoker en entrevista con EL UNIVERSAL.

Su nombre real es Héctor Iván Tovar Mendoza, un joven regiomontano que decidió buscar su sueño migrando, primero a Estados Unidos, y después a Australia. La pandemia lo regresó a México donde comenzó a hacer Tiktoks y al viralizarse justo con “ El Gringo”, fue cuando la gente comenzó a pedirle que les escribiera su propio corrido, por encargo.

Héctor se ha topado con comentarios que le hace creer que la gente tiene un concepto equivocado del éxito, porque falta hablar de los que migran, de los padres o la gente de campo, personas que luchan por sus sueños con mucho trabajo.

“¿La gente chingona es la que hace cosas en contra de la ley?”, resalta. “También hay personas que no tenían nada, se fueron para Estados Unidos y comenzaron a trabajar en la construcción o de lavaplatos y le pudieron dar a su familia una vida mejor, esa gente también es ‘chingona’, por eso comencé a escribir sobre sus historias”.

A diferencia de Héctor del Norte, Teodoro Bello, compositor de temas como “Jefe de jefes” y “La reina del Sur”, cuenta que se inspira de lo que lee y ve en los medios de comunicación. Si hay un hecho que le interese, lo escribe en forma de corrido y después espera que a algún artista le guste y lo grabe.

MÚSICA PARA EL PUEBLO

Héctor asegura que ha podido ganarse la vida componiendo corridos por encargo, pero sobre todo le dio la oportunidad de llegar a estrellas como El Komander, que grabó “El gringo”; el líder de La Trakalosa de Monterrey; Edwin Luna, que hizo lo propio con “Borracho impertinente”; y con Lupillo Rivera, con quien colaboró en “Por eso es que me emborracho”.

“Me sirvió mucho para darme cuenta del potencial que tengo y que puedo llegar a artistas de ese nivel”.

Héctor explica que no hay una cifra estándar por un corrido, porque depende de quién quiera la canción, pero puede ir de 5 mil pesos para arriba; en su caso también se encarga de la producción musical, lo que tiene otro costo.

Bello, quien es miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), cree que esta es una salida natural debido al problema que enfrentan los creadores, pues ya no se venden discos, lo cual dificulta recibir regalías por los temas, algo de lo que Héctor ha sido testigo.

“No he tenido realmente canciones que me hayan pegado, y el cobro de regalías no es fuerte, por ejemplo, la canción de ‘El gringo’ que cantó el Komander me generó como mil 500 pesos en seis meses”

Para Bello los corridos nunca pasarán de moda, sólo se adaptarán, como lo han hecho, pues son historias que la gente quiere escuchar.

“No importa que viviamos en la ciudad, todos somos pueblo, y hasta las grandes ciudades se nutren de la música de provincia”, enfatiza.

Héctor corrobora lo anterior con 6.2 millones de “me gusta” que tiene en su Tik Tok.