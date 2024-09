Julio Camejo asistió anoche a la gala de eliminación de "La casa de los famosos", para apoyar a su amigo Sian Chiong, que fue uno de los nominados, pero su participación no duró mucho, pues luego de defender al actor bajo el argumento de que, actualmente, a las mujeres no les gusta ser defendidas, desapareció de la gala y, más tarde, a través de sus redes explicó por qué.

Antes de que supiéramos que Sian se convertiría en el octavo eliminado del reality, se vivió un tenso debate entre "el Borrego" Nava y Camejo, que fue invitado al programa para apoyar al actor, pues toda su familia reside en Cuba.

Y aunque Camejo se ha caracterizado siempre por su buen sentido del humor y cortesía, algunos de los juicios que emitió ayer causaron la molestia e incomodidad de otros de los panelistas, entre ellos el Borrego.

Pero, ¿qué fue lo que dijo Camejo?

El cubano intervino cuando Galilea Montijo habló de la decisión que Arath de la Torre tomó el pasado viernes, cuando anunció que cedería su salvación a Gala Montes, para ser él quien subiera a la placa de nominación, esto debido a que dijo que le parecía lo más congruente, luego de que reprobara la ocasión en que Chiong se salvó a sí mismo y no a su compañera de equipo; Sabine Moussier, quien también estaba en peligro de ser eliminada.

En su momento, de la Torre expresó que el actuar de Sian había sido un acto de cobardía y de "poco hombre", por lo que Camejo defendió a su amigo, afirmando que, ahora, las mujeres no buscan el respaldo y apoyo de los hombres.

"La visión romántica es la que todos vimos, la de caballero que pone el pecho ante las balas y salva a la dama y esa es una visión muy linda, y está la visión social, donde está la mujer empoderada, que no te pide que la salves; la mujer empoderada del día de hoy te exige igualdad de condiciones, para ella, poder determinar su destino, para que el día de mañana, que gane una competencia, que gane un deporte o un reality no sea porque alguien la salvó, sino porque ella se lo ganó...", dijo, mientras la miradas de quienes lo rodeaban, entre ellas, Susy Lu (esposa de Arath) y la esposa de Mario Bezares, Brenda.

Fue así que el Borrego lo interrumpió y le expresó que su comentario estaba fuera de lugar y contexto.

"Julio... Julio, con todo respeto, estás hablando de una cosa que no tiene nada que ver, a ver, estamos hablando y analizando cuando Arath le pidieron la salvación, y él solamente dijo ´tengo que ser congruente porque, alguna vez, le dije poco hombre porque él se salvaba solo y tengo que ser congruente con lo que yo pienso, por eso me voy a quedar en la placa y voy a salvar a Gala´, no dijo ni más ni menos, ni le dijo poco hombre en ese momento, ni lo señaló, sólo justificó sus actos", señaló.

Y aunque, más adelante, proyectaron el video que Julio preparó para Sian, donde le daba la sorpresa de que su madre estaba en México apoyándolo, el actor no volvió aparecer junto a los panelistas.

Fue por eso que, más tarde, dijo en sus redes que muchas personas lo cuestionaban acerca del por qué no había recibido a Sian a su salida, a lo que Camejo indicó que era porque lo habían sacado del estudio.

"Para toda la gente que me está preguntando que por qué no me quedé en la gala a recibir a Sian, pues nada... parece que las cosas que empecé a decir en la gala no gustaron y me mandaron en patitas y patines afuera, pero bueno...", explicó.

Sin embargo, al poco rato el actor compartió más historias, donde se le vio celebrando con su familia la celebración del 15 de septiembre.

melc