Coque festeja sus 60 con filme y gira con Mocedades

El 1 de mayo de 2020 Jorge Muñiz llegará a los 60 años de edad, 50 de los cuales los ha pasado arriba de un escenario y aun así asegura que esta vida de artista lo sigue fascinado a cada paso que da.

“Cada vez que pienso en eso digo, ‘qué rápido se fue el tiempo’, pero me sigo sintiendo de 20, le doy gracias a la vida por ser tan generosa conmigo”.

Coque Muñiz, como también le llaman sus fans, comentó que entre esas sorpresas está una película que se encuentra rodando en este momento llamada Sin hijos, donde tiene una participación especial dando vida a un padre que se reencuentra con sus hijos.

“De repente parece que ya se acaba una continuidad y aparecen proyectos como éste, que te dan nuevas ventanas para seguir luchando, porque esto es de todos los días, aquí lo que hiciste ayer pues ya pasó”.

Volver al cine lo tiene muy contento, porque tenía alrededor se 30 años sin filmar algo y asegura que en cada llamado se siente como si fuera un niño con juguete nuevo.

“El cine mexicano siempre me ha gustado, hice muchas películas con los comediantes del cine de ficheras y creo que ahora puedes encontrar otro nicho, porque el cine es tan real porque no puedes ser el más o menos guapo, el menos o más gordo, es como eres, no hay más que entrarle y disfrutarlo”.

La clave para lograr cosas nuevas, al menos para Jorge Muñiz, es estar listo, disponible y con una gran actitud para cuando llegue una oportunidad.

Aun no sabe si realizará algo especial por su 60 aniversario.

“Aunque no soy Brad Pitt todavía saco chispas. Me siento feliz y agradecido, tengo unos hijos preciosos, cumplí 30 años de casado, ha valido la pena todo”.

El 11 de diciembre, Jorge Muñiz al lado de Carlos Cuevas, llegará al Centro Cultural Teatro I como invitados en la gira 2019-2020 del grupo español Mocedades.

“Recuerdo que los escuché por primera vez en una fiesta de mi papá (Marco Antonio Muñiz) y fue muy bonito escucharlos cantar en la sala, por eso esta es una gran oportunidad de estar con ellos”.

Con esta gira, Coque visitará 16 plazas de la República mexicana.

“Me emociona porque es padre darte cuenta que nunca terminas de sorprenderte”.