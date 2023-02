Conoce la razón por la que Ethan Hawke detestó trabajar con Robin Williams

Cuatro nominaciones a los premios Oscar, una para los BAFTA, una para los SAG y un galardón en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2016, por “trayectoria profesional”, dan cuenta de que Ethan Hawke es uno de los actores más exitosos de Hollywood.

El actor vive su presente trabajando en el rodaje del cortometraje “Extraña forma de vida” y continúa disfrutando el éxito de sus últimas películas: “The black phone”, “The Northman” y “Knives Out 2”. Además, el histriónico de 52 años se unió al Universo Cinematográfico de Marvel de la mano de su personaje Arthur Harrow en la serie “Moon Knight”.

Pero una de las películas más memorables del artista estadounidense ha sido “La sociedad de los poetas muertos”, estrenada en 1989 y protagonizada por Robin Williams. En ese entonces, Hawke era un adolescente y encarnó al joven Todd Anderson. Mientras que el actor fallecido en 2014 interpretó al profesor John Keating.



“La sociedad de los poetas muertos” fue todo un éxito. La cinta fue nominada a los premios Oscar como “Mejor Película”, “Mejor Actor”, “Mejor Director” y “Mejor Guión Original” (la cual ganó). Sin embargo, muchos años después, Ethan confesó que no la pasó muy bien trabajando con Robin Williams.

En ese entonces, el exesposo de Uma Thurman tenía 18 años y era mucho más serio en sus primeras participaciones en Hollywood, por lo que el humor permanente de Williams (sus chistes y la constante actitud cómica) le era un poco molesto. “Tenía la costumbre de hacer un montón de bromas en el set [...] me parecía increíblemente irritante”, fue parte de las declaraciones que hizo el también escritor nacido Texas, en una de sus conversaciones con la prensa.

“Él no paraba y yo no me reía de nada de lo que hacía”, también dijo Hawke. Con el correr de los años, el histriónico que murió a los 63 años le ayudó a encontrar un excelente manager a su joven colega y éste cambió la percepción que tenía de aquel artista incesantemente bromista. En la actualidad lo recuerda con mucho cariño y respeto, por todo lo compartido y lo que le enseñó.